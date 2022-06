Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarji in kolesarke se bodo v četrtek v Novem mestu in v nedeljo v Mariboru borili za državne naslove. V vožnji na čas bosta v članski konkurenci zmagi branila Jan Tratnik in Eugenia Bujak. Bujakova bo v nedeljo skušala ponoviti še lansko zmago na cestni dirki, medtem ko je nastop branilca naslova Mateja Mohoriča zaradi porasta okužb s covidom-19 v kolesarski karavani še pod vprašajem. Vsaj tako je namignil na ponedeljkovi predstavitvi biografije z naslovom Mohopedija. Državno prvenstvo bosta izpustila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Trasa za kronometer, ki bo na sporedu v četrtek, 24. junija, je razgibana, kolesarji pa bodo morali v dveh krogih (skupno 28,8 km) premagati tudi 496 višinskih metrov, vključno s krajšim vzponom na Karteljevo.

Ženske ter kolesarji in kolesarke v mlajših selekcijah bodo opravili en krog v dolžini 14,4 km in višinsko razliko 248 m.

Preizkušnjo bodo začeli amaterji ob 13. uri, članice bodo startale ob 15.40, člani pa od 16.20 naprej. Najboljši bodo v peti seriji nastope začeli ob 19. uri.

Jan Tratnik bo v četrtek v Novem mestu branil naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tratnik v lovu na četrti naslov državnega prvaka v kronometru

Zadnji se bo s starta pognal Jan Tratnik, ki bo branil naslov in se skušal s četrto zmago na DP izenačiti z Gregorjem Gazvodo (2005, 2008, 2010, 2014) ter se odlepiti od Roberta Pintariča, ki je zmagal trikrat v letih 1994, 1995 in 1996.

Končna startna lista za vožnjo na čas bo znana na dan preizkušnje. Do zdaj je prijavljenih 116 kolesarjev in kolesark v vseh kategorijah, pri čemer manjkajo predvsem potrditve v članski konkurenci.

Tudi za nedeljske cestne preizkušnje je za zdaj prijavljenih okoli 110 kolesarjev in kolesark, a bo do nedelje teh še nekaj več.

Zmagovalna trojka lanskega prvenstva: Jan Polanc na drugem mestu, zmagovalec Mohorič in Luka Mezgec na tretjem mestu. Foto: Vid Ponikvar

V Mariboru udeležence čaka krožna trasa z začetkom in koncem pred stadionom Ljudski vrt. Dolžina kroga je 16,6 km s 160 m višinske razlike. Kolesarje čaka tudi kratek, a strm vzpon na Rošpoh sredi krožne trase. Skupaj bodo člani odpeljali 167 km oziroma deset krogov (1600 višinskih metrov), ženske pa šest krogov oziroma 100 km in 960 višinskih metrov.

Članice se bodo s starta pognale ob 10.30, v cilju bodo po nekaj manj kot treh urah. Člani bodo nastopili ob 14.30. Najboljši bodo v cilju nekaj pred 19. uro.

Če se bo Matej Mohorič odločil, da nastopi na državnem prvenstvu, bosta njegova tekmeca najverjetneje Mezgec in Polanc, a bo imel branilec naslova pri Bahrainu sijajno podporo v Tratniku, tretjem z dirke po Sloveniji Domnu Novaku in novopečenem profesionalcu Matevžu Govekarju. Na startu bodo tudi vedno številčne slovenske ekipe, Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic in kolesarska ekipa Kranja.

Srce pravi DA, razum je proti



Mohorič je na ponedeljkovi predstavitvi njegove biografije z naslovom Mohopedija dejal, da mu srce pravi, naj se državnega prvenstva udeleži, a je zaradi porast okužb s covidom-19 znotraj kolesarske karavane, zaskrbljen in zato še neodločen.



Matej Mohorič je v ponedeljek predstavil svojo biografijo z naslovom Mohopedija. 300-stransko knjigo, ki je izšla pri založbi Aktivni mediji, je napisal Uroš Buh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nekoliko me skrbi. Če se bom za nastop vendarle odločil, pa bi prosil navijače, naj nosijo masko in ohranjajo razdaljo, Dirka po Franciji je blizu. Upam, da pridem, skušal bom ubraniti majico, ne bodite pa jezni, če nas tam ne bo," je še dejal šesti kolesar sveta.

Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2022:



23. junij 2022: kronometer: Novo mesto - Karteljevo 26. junij 2022: cestna dirka: Maribor, Ljudski vrt

Lani je pri ženskah v Kopru slavila Eugenia Bujak pred Uršo Pintar in Špelo Kern. Poljakinja, ki že nekaj let zastopa slovenske barve, je od dejavnih kolesark edina z dvema naslovoma državne prvakinje. Pred njo sta na večni lestvici s tremi še Minka Logonder (1992, 1993, 1995) ter Polona Batagelj, ki je bila za devet naslovov nepremagljiva med letoma 2010 in 2018.

Bujakova bo v četrtek branila tudi zmago v vožnji na čas, v kateri je slavila še v letih 2018 in 2019. Predlani je slavila Urška Žigart, ki je tudi letos na startni listi obeh preizkušenj.

Zgodovinsko gledano je najboljša v boju z uro Tjaša Rutar, ki je slavila petkrat zapovrstjo med letoma 2008 in 2012. Dvaintridesetletna Bujakova bi se jih lahko v četrtek približala s četrtim naslovom.

Spletni prenos Glede na povečano zanimanje za prenos dirk državnega cestnega prvenstva, ki ga opažajo na zvezi, bodo tudi letos prvenstvo prenašali preko spleta in tako ogled omogočili čim širši javnosti.

Poleg cestne dirke bo v nedeljo, 26. junija, na Pohorju potekalo tudi državno prvenstvo v gorskem kolesarstvu v disciplini Olimpijski kros.

V soboto, 25. junija, bo na Pohorju potekalo tudi evropsko prvenstvo v spustu, kjer naslov evropske prvakinje brani slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik.

