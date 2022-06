Sprememba, zaradi katere bi lahko bila Pogačar in Roglič del zgodovine

Pico Valeta – v bližini vremenske postaje – je po novem začrtan kot cilj 15. etape Dirke po Španiji, ki se bo začela 19. avgusta in končala 11. septembra. In to kar na višini 2.805 metrov nad morjem. To je tristo metrov višje, kot je organizator sprva predvidel cilj te etape v Sierri Nevadi.

Na tej spodnji točki se je leta 2017 končala zadnja etapa v Sierri Nevadi, ki jo je dobil Miguel Angel Lopez.

Lokalna vlada zdaj premleva novost, ki jo želijo vpeljati organizatorji Vuelte, ki bi radi 4. september zaključili na rekordni višini 2.805 metrov, saj bi dirka s tem vstopila v nacionalni park.

Le za tri metre višje kot na Dirki po Franciji?

Če se bo prižgala zelena luč, bo to najvišji vrh na katerikoli od tritedenskih dirk. Za zdaj je bil najvišji cilj na dirki Tour de France, in sicer na Col de la Bonette na 2.802 metrih nad morjem, Giro d'Italia pa leta 2012 na znamenitem Stelviu na nadmorski višini 2.758 metrov.

Prvotno je bilo za 15. etapo na Vuelti predvideno, da bo šla do višine 2.502 metra, a želi organizator še 300 metrov višje na nadmorsko višino 2.805 metrov, kar bi bil nov rekord na tritedenskih dirkah. Foto: A. S. O.

Za kolesarje bo novost organizatorja predstavljala dodatno preglavico. Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki naj bi imela špansko Vuelto v načrtih - Pogačar se sicer poigrava z mislijo, da bi nastopil na septembrskem svetovnem prvenstvu v Avstraliji -, bi morala tako prekolesariti še tri dodatne kilometre s 7-odstotno povprečno naklonino, kar bo predstavljajo najtežjo etapo na španskih tleh. Že zdaj je za 15. dan kolesarjenja predvidenih več kot 4.000 višinskih metrov, novost pa bo le še otežila vse skupaj.

Nasprotovanje ekologov, organizator ima rešitev. Odločitev bo sprejeta sredi julija.

Dokončna odločitev naj bi bila sprejeta naslednji mesec. Posebna komisija bo odločila, ali bo moč kolesariti do te nadmorske višine ali ne. Študija, ki jo je izdelalo kar 45 znanstvenikov in vladno telo, je opisala nov zaključek Vuelte v Sierri Nevadi kot resno tveganje za vrhove. Ideji nasprotujejo tudi planinska društva, športne zveze in ekologi, poročajo pri IDEAL.

Primož Roglič je osvojil zadnje tri Vuelte. Foto: Guliverimage

Vendar direktor parka Francisco de Assis Munoz vztraja pri novem cilju. Za IDEAL je izpostavil, da se sporno vprašanje nanaša le na kilometer dolg odsek gorske ceste, kjer so motorna vozila prepovedana, a ga po ocenah vsako leto prevozi približno 20 tisoč kolesarjev.

V načrtu je, da bi se lahko le štirje od 150-članskega konvoja spremljevalnih vozil na Vuelti tisti dan odpeljali na vrh. Odločitev, ali bosta morala Pogačar in Roglič kolesariti na najvišjo točko v zgodovini tritedenskih dirk, bo znana sredi julija.