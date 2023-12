Mladi belgijski up zapušča Rogličeve in se seli k Rogličevim nekdanjim

Cian Uijtdebroeks se bo svoji novi ekipi pridružil 1. januarja, pogodbo pa je podpisal do konca sezone 2027, je na spletni strani zapisala na novo poimenovana nizozemska zvezdniška zasedba. Podatka o odškodnini niso razkrili.

Mladi Belgijec je imel z nemško ekipo sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2024, a so bili odnosi med njim in Boro po pisanju spletnega portala Cycling News že nekaj časa napeti.

Uijtdebroeks je bil že prej na radarju Nizozemcev, spremljali pa so ga vse od mladinskih let, je za spletno stran dejal eden od direktorjev ekipe Merijn Zeeman. Zdaj so izkoristili priložnost, da si zagotovijo njegove usluge, potem ko je pri Bora-Hansgrohe konkurenco zaostril Roglič.

Ta bo imel pri nemški ekipi proste roke, zaradi česar bi manj priložnosti za dokazovanje na največjem odru ostalo letos osmouvrščenemu v skupnem seštevku dirke po Španiji.

Lanski zmagovalec Tour de l'Avenira, nekakšne različice dirke po Franciji za kolesarje mlajše od 23 let, se bo pri ekipi Visma | Lease a Bike učil in dokazoval ob zvezdnikih, kot so Danec Jonas Vingegaard, Belgijec Wout Van Aert, Američan Sepp Kuss in drugih. Član ekipe je tudi Slovenec Jan Tratnik.

"Sem navdušen, ker sem se pridružil ekipi. Gre za preverjeno najboljše moštvo zadnjih sezon, še posebej odlično pa je bilo letos, ko je osvojilo vse tri tritedenske dirke. V čast mi bo dirkati ob Jonasu, Woutu in Seppu. Komaj čakam, da začnem delo v tej zasedbi," je po prestopu dejal Uijtdebroeks.

