Van Aerta so na ogledu znamenitega odseka v Arenberškem gozdu spremljale številne kamere, zvezdnik nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike je z veliko hitrostjo drvel čez brutalne tlakovce, ko se je na njegovem kolesu pod pritiskom vdala sprednja pnevmatika. Izgubil je nadzor nad kolesom in se mojstrsko izognil grdemu padcu, ki bi zagotovo otežil ali celo ogrozil njegovo nedeljsko dirko.

Wow, Wout van Aert almost crashes on Paris Roubaix recon because of puncture 😨 #ParisRoubaix



