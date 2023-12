Kuss dal vedeti, kaj mu je rojilo po glavi, ko sta se Roglič in Jonas odpeljala

Ena od tem pogovora med Seppom Kussom, Geraintom Thomasom in sovoditeljem Tomom Fordycejem je bila zloglasna etapa Angliru na Dirki po Španiji, ko se je zdelo, da so želje Američana po rdeči majici izpuhtele, potem ko sta se naprej odpeljala Jonas Vingegaard in Primož Roglič.

Fordyce je vprašal Kussa, kaj se je takrat dogajalo v njegovi glavi. "Bande preklete!" se je zasmejal Thomas. "Bila je nekakšna mešanica vsega," je odgovoril Kuss bolj resno. "Pred tem trenutkom sem mislil, da lahko zmagam etapo. To je tista etapa, ki sem jo želel osvojiti že pred dirko, in počutil sem se super."

Kmalu je Kuss spoznal, da se stvari ne bodo odvijale tako, kot je pričakoval. "Potem pa … En kilometer do cilja sta pospešila, sam pri sebi pa sem vedel, da sem na meji. Ko sem ugotovil, da sem zaostal, sem nekako pomislil, da je zame to konec. To je tisto, kar smo se dogovorili, a si nisem predstavljal, da se bo to zgodilo. Dejal sem si, da bo očitno tako."

Foto: Guliverimage

Tisti dan je Kuss prikolesaril na cilj dovolj hitro, da je zadržal vodstvo na dirki, v prihodnjih etapah pa sta tako Roglič kot Vingegaard po navodilih ekipe stopila na zavoro in usmerila moči v pomoč Američanu pri pohodu do njegove prve zmage na Grand Touru.