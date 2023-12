Za Jumbo-Vismo ni prvič, zapletlo se je že pri prestopu Wouta van Aerta

Mladi belgijski kolesarki as Cian Uijtdebroeks je pred dnevi poskrbel za zmedo, ko je sporočil, da bo profesionalno kariero naslednje leto nadaljeval v nizozemskem moštvu Visma | Lease a Bike, a je njegov zdajšnji delodajalec, nemška BORA – hansgrohe, kmalu ta prestop zanikal, saj ima z njim pogodbo sklenjeno do konca leta 2024. Jumbo-Visma pa ni prvič prehitevala s podpisom kolesarja pod pogodbo, to se je zgodilo že leta 2019, ko je v njene vrste prišel Wout van Aert. Belgijec je moral plačati 662 tisoč evrov.

Prestopna saga Ciana Uijtdeboreksa se nadaljuje. Jumbo-Visma je pred dnevi objavila, da se ji bo 20-letni Belgijec pridružil že v naslednji sezoni, že slabo uro in pol za tem pa so se oglasili iz BORE – hansgrohe in novico zanikali, saj ima Uijtebroeks pogodbo z njimi sklenjeno do konca leta 2024. Nemci so mladega kolesarja pripravljeni izpustiti tudi predčasno, a zanj zahtevajo milijon evrov odškodnine.

To pa ni prvič, da so pri Jumbo-Vismi, ki se bo naslednje leto imenovala Visma | Lease a Bike, prehitevali dogodke. Že leta 2018 so v svoje vrste zvabili na cestah še nepreverjenega zvezdnika iz ciklokrosa Wouta van Aerta, ki je imel tedaj še veljavno pogodbo z moštvom Sniper Cycling (znan tudi kot Vérandas Willems-Crelan). Belgijec je tedaj sam razdrl pogodbo z ekipo iz ciklokrosa, zadeva pa je odšla na sodišče, ki je naposled van Aertu naložilo plačilo odškodnine v višini 665 tisoč evrov. Van Aertovi odvetniki so se na razsodbo pritožili in postopek še vedno teče.

Kaže, da bo Uijtdebroeks izkoristil belgijsko zakonodajo

Podobno zgodbo lahko pričakujemo tudi s Cianom Uijtdebroeksom. Čeprav je v kolesarstvu prestop med dvema ekipama z neprekinjeno pogodbo načeloma mogoče le, če se s tem strinjajo kolesar, stara ekipa, nova ekipa in Mednarodna kolesarska zveza (UCI), ta potek dogodkov tokrat ni verjeten, saj se BORA – hansgrohe s takšnim prestopom ne strinja. Prestopa tako za zdaj ni potrdila niti UCI, kaže pa, da bo Uijtdebroeks izkoristil belgijsko zakonodajo.

Cian Uijtdebroeks se bo najverjetneje oprl na belgijsko zakonodajo. Foto: A.S.O./Oman Cycling Association/Thomas Maheux

Belgijski zakon iz leta 1978, ki ga uporabljajo predvsem vrhunski športniki, določa, "da imajo plačani športniki možnost predčasne in enostranske prekinitve pogodbe za določen čas pod pogojem, da športnik v zameno plača odškodnino subjektu, s katerim je povezan. To nadomestilo je enako plači, ki jo bo športnik prejemal od trenutka prekinitve pogodbe do dejanskega datuma konca obveznosti. V primeru Uijtdebroeksa je to trinajst mesecev," poroča medij WielerFlits.

Zakon, ki so ga uporabljali predvsem nogometaši

Ta zakon se je v Belgiji uporabljal predvsem pri nogometaših, ki so želeli klube zapustiti pred koncem veljavne pogodbe, a ga je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) prepovedala, zato je bil bolj ali manj uporabljan le v Belgiji, pa tudi tam so nogometni klubi sklenili neuraden sporazum, da nogometašev z veljavnimi pogodbami ne snubijo. "Zakon se pogosto uporablja kot sredstvo pritiska za podpis izboljšane pogodbe ali za izsiljevanje prestopa. Steven Defour na primer je to storil leta 2006, ko ga je hotel Ajax," še poroča WielerFlits.

Vseeno je bil zakon nekajkrat uporabljen tudi v kolesarstvu, še piše nizozemski medij: "Pokojni Frank Vandenbroucke je to storil leta 1994, ko je prestopil iz Lotta v Mapei, deset let kasneje pa je to storil trenutni belgijski selektor Sven Vanthourenhout, ko je prešel iz Quick-Stepa v Rabobank. Nazadnje se je to zgodilo z Woutom van Aertom – čeprav v njegovo škodo. Takrat je prekinil pogodbo z Willems-Crelanom iz Verande, da bi se pridružil LottoNL-Jumbo. Sodni postopek o tem, ali je bil prestop leta 2018 zakonit ali ne, še vedno poteka."

"S prihodom Primoža Rogliča je Cian v hierarhiji Bore zdrsnil za stopničko"

UCI za zdaj še proučuje primer, morebiten prestop Uijtdebroeksa v Vismo | Lease a Bike mora potrditi njen svet za profesionalno kolesarstvo, ki mu predseduje Tom van Damme. Ta je za časnik Het Laatste Nieuws potrdil, da so s primerom seznanjeni in da ga obravnava njihova pravna služba. Uijtdebroeksovi odvetniki so že sprožili pravni postopek proti BORI – hansgrohe, še pravi van Damme, ki je izrazil zaskrbljenost nad poročili, da je bil Uijtdebroeks v nemškem moštvu žrtev šikaniranja. "Dejstva morajo biti predložena disciplinski komisiji Ucija," je povedal o tem.

S prihodom Primoža Rogliča je Uijtdebroeks zdrsnil po hierarhični lestvici BORE - hansgrohe. Foto: Reuters

Da pa bo Cian Uijtdebroeks naslednje leto zagotovo nosil dres Visme, pa je prepričan nekdanji sloviti belgijski športni direktor Johan Bruyneel. Ta je v podkastu The Move razglabljal o tem, da Uci v tem primeru nima nobene prave moči, da bi vplivala ali celo preprečila prestop, da bo o tem naposled odločila belgijska zakonodaja. Zelo verjetno je, da bo BORA – hansgrohe dobila odškodnino, dvomi pa, da bo ta znašala milijon evrov, kot si želijo Nemci. Prestop Uijtdebroeksa pa je dober za nizozemsko ekipo, še meni Bruyneel, obenem pa je tudi logičen, pravi, "saj je s prihodom Primoža Rogliča Cian v hierarhiji Bore zdrsnil za stopničko, kar zagotovo ni pogodu ambicioznemu mladeniču".

