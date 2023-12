Zahteva odstop prvega moža Jumbo-Visme

"V vsem skupaj me najbolj skrbi početje predsednika AIGCP. Ko imate predsednika AIGCP, ki je odgovoren za združenje ekip, pričakujete, da bo spoštoval pravila in druge ekipe," je Cedric Vasseur povedal za GCN.

Ekipa Richarda Pluggeja Jumbo-Visma – v prihodnjem letu se bo imenovala Team Visma | Lease a Bike – je v sobotnem večeru napovedala prihod nadarjenega belgijskega kolesarja Ciana Uijtdebroeksa v njihovo ekipo. Vendar je kmalu sledila protiobjava BORE - hansgrohe, ki je zanikala takšen dogovor in vztrajala, da ima Belgijec z njimi pogodbo še za leto 2024.

Agent Ujtdebroeksa je dal vedeti, da je bila pogodba odkupljena 1. decembra, a na drugi strani pri BORI - hansgrohe zahtevajo odškodnino v višini enega milijona evrov.

"Pogovoril se bom z ekipami in zahteval nove volitve, če se strinjajo"

"Lahko ste jezni, ampak ko je ta oseba predsednik AIGCP, je to nekaj neverjetnega," pravi Vasseur o dogajanju. "V kolesarstvu ni daril, ampak ko si izvoljen in predstavljaš vse ekipe ter se obnašaš tako, kako ti lahko druge ekipe zaupajo? To ni mogoče."

Foto: Guliverimage

"On je naš predsednik in poskuša prevzeti kolesarja. Danes je to kolesar iz BORE - hansgrohe, ampak jutri bi lahko bil iz moje ali druge ekipe. Samo ustvarili ste sr... za druge ekipe," kritično pove Vasseur: "To ni le še en vodja ekipe. Če bi bil, se ne bi odzval tako. Obstajajo nekateri vodje ekip, ki jim ne bi dal niti evra, ker vem, da ga ne bi dobil nazaj. Tako pač je, ampak takšno vedenje predsednika je preprosto nesprejemljivo. Kako mu lahko zaupamo? Če želiš biti predsednik AIGCP, je prva stvar, ki jo moraš storiti, spoštovati ekipe. S takšnim pristopom ne moreš biti predsednik AIGCP."

"Pogovoril se bom z drugimi vodji ekip in če se strinjajo, bomo čim prej zahtevali nove volitve. Nočem imeti opravka s takšnim predsednikom. To je rop. Če ne moreš nositi odgovornosti predsednika, ni prostora zate. Vsi smo v težavah, ker bomo prišli do primera, ko bo kolesar rekel 'nogavice niso takšne barve, ki sem si jo želel, zato odhajam'. To ni poslovno in govorimo o milijonih evrov za vsako ekipo. Popolnoma zaupam UCI, da bo čim prej razčistila vse skupaj. To je velik nered na družbenih omrežjih in bo imelo posledice. Ko sem prvič videl te novice v soboto, sem mislil, da gre za lažne ekipe na Twitterju. Nisem si mogel niti predstavljati, da bi to naredil drugi ekipi," komentira.