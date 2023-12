Kontroverzni Lefevere ironično novemu šefu Primoža Rogliča: Zato ne jokaj zdaj

Patrick Lefevere, menedžer ekipe Soudal - Quick-Step, je na omrežju X Ralpha Denka, šefa ekipe BORA – hansgrohe, obtožil nepoštenega delovanja.

Razkril je, da sta se 21. januarja 2021, v obdobju, ko je Remco Evenepoel okreval po hudi nesreči v dirki po Lombardiji, usoda kolesarske ekipe Soudal pa je bila negotova, srečala v Bruslju in razpravljala o prihodnosti Evenepoela.

Denk naj bi po besedah Lefevereja jasno izrazil zanimanje za prestop mladega Belgijca, a ga je Lefevere prosil, naj z morebitno ponudbo počaka do 31. marca 2021, ko bo jasno, ali bo uspel najti sponzorje in ekipi Soudal zagotoviti prihodnost.

Prvi mož ekipe BORA - hansgriohe dogovora več kot očitno ni spoštoval, saj je Patricku Evenepoelu, očetu in hkrati tudi agentu Remca Evenepoela, že 8. marca poslal pisno ponudbo za prestop v Boro.

On 21/1/2021 I met Ralph Denk in Brussels. We agreed to wait to do an offer at Remco Evenepoel until at least end of mars 31 after I released my riders if I didn’t had a future. Mars 8 he did an written offer to the father of Remco🥶 so please don’t cry now