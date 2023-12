Drama se nadaljuje: Rogličeva ekipa za prestop Belgijca zahteva milijon evrov odškodnine

V soboto popoldne je zatišje v svetu cestnega kolesarstva prekinila eksplozivna novica. Iz ekipe Jumbo-Visma, ki se bo z novo sezono in novimi sponzorji preimenovala v Visma | Lease a Bike, so sporočili, da so z 20-letnim belgijskim kolesarjem Cianom Uijtdebroeksom podpisali pogodbo za naslednja štiri leta. Veselje ni trajalo dolgo. Le 88 minut pozneje so iz ekipe BORA - hansgrohe sporočili, da nadarjeni Belgijec, osmi na letošnji Vuelti, ne odhaja nikamor, saj ima z Nemci pogodbo sklenjeno vse do 31. decembra 2024.

A kot kaže, sta Uijtebroeks in agencija AEJ Allsports, ki ga zastopa (gre za isto agencijo, ki zastopa tudi Tadeja Pogačarja), prepričana, da temu ni tako. Uijtebroeks naj bi pogodbo z zdajšnjim delodajalcem prekinil 1. decembra letos, o čemer naj bi bila obveščena tudi Mednarodna kolesarska zveza (UCI), a pri Bori očitno niso istega mnenja.

Dad picking up Cian at mom's house for his weekend custody. pic.twitter.com/I5sOQUXhnY — Benji Naesen (@BenjiNaesen) December 9, 2023

Spletni portal Wielerflits poroča, da je ekipa Jumbo-Visma nemški ekipi BORA - hansgrohe "brez obveznosti in iz kolegialnosti" za Uijtdebroeksa ponudila nadomestilo v višini njegove letne plače, kar za vodstvo Bore ni bilo dovolj. Po poročanju Wielerflitsa pri Bori zdaj za Belgijca zahtevajo odškodnino v višini milijona evrov, kar naj bi bil skoraj desetkratnik njegove letne plače.

To je že drug primer kadrovskega mešetarjenja med ekipama. Pred nekaj tedni je v ekipo BORA - hansgrohe iz Jumbo-Visme prestopil Primož Roglič, in to v času, ko je še imel veljavno pogodbo z nizozemsko ekipo. Rogličev odkupni znesek naj bi bil okoli tri milijone evrov, oseba, neposredno vpletena v ta prestop, pa je za Wielerflits povedala, da je Roglič sam sklenil dogovor z Jumbo-Vismo in da kupnine ni plačala neposredno ekipa BORA - hansgrohe.

Patrick Lefevere, menedžer ekipe Soudal Quick-Step, je ob novi prestopni zmešnjavi na omrežju X dal jasno vedeti, da takšni enostranski prestopi niso možni. "UCI mora spoštovati svoja lastna pravila. Do prestopa z odobritvijo UCI lahko pride samo v primeru, ko se vse tri strani strinjajo (nekdanja in bodoča ekipa ter kolesar, op. a.)," je bil jasen Lefevere.

Eden od dokazov, da je Uijtdebroeks prepričan, da bo v novi sezoni vozil za ekipo Visme, je tudi fotografija z nedeljskega treninga v Gironi, kjer je že kolesaril v spodnjem delu dresa z napisom Visma.

Good to have Cian Uijtdebroeks join us on the team ride today 🤫🤣🤣🤣 #IPT2024 #trainingcamp pic.twitter.com/da5p3Cwq3o — Chris Froome (@chrisfroome) December 10, 2023

I don't think Cian will be joining the BORA training camp since he's already wearing Visma shorts during training. 👀 pic.twitter.com/SLPqBx67IM — Benji Naesen (@BenjiNaesen) December 10, 2023

