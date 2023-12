Nekdanji sotekmovalec Primoža Rogliča: Upam, da mu uspe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav Robert Gesink in Primož Roglič v prihodnji sezoni ne bosta več člana iste ekipe, Nizozemec Slovencu privošči, da bi mu uspelo uresničiti še zadnji cilj, zmagati na Dirki po Franciji.

Da se prijateljstvo ne konča ob menjavi delodajalca, dokazujejo besede 37-letnega nizozemskega kolesarja Roberta Gesinka, ki si, čeprav bo Primož Roglič v prihodnji sezoni nosi dres konkurenčne ekipe, želi, da bi Slovenec končno dosegel to, kar mu v karieri še manjka: zmago na Dirki po Franciji.

Robert Gesink je bil prisoten ob vseh treh zmagah Primoža Rogliča na Dirki po Španiji, in čeprav je Slovenec zamenjal ekipo in bo svoje cilje po novem uresničeval v dresu druge ekipe, BORA - hansgrohe, mu privošči, da bi mu uspelo uresničiti še nedosežen cilj, zmagati na Dirki po Franciji.

"Primož je dosegel že skoraj vse v svoji karieri, manjka mu samo zmaga na francoskem Touru. Glede na njegov zagon je logično, da bo poskušal storiti vse, da bi mu v prihodnjih dveh sezonah to uspelo," je Gesink zapisal v kolumni za revijo RIDE Magazine.

"Če dovolim, da spregovori kolesarski navdušenec v meni, potem si želim, da bi mu ta cilj uspelo doseči. Kakšna čudovita zgodba bi bila to, če bi po vseh teh letih in številnih pomembnih zmagah na seznam svojih dosežkov dodal še rumeno majico," Slovencu privošči Gesink.

V kolumni je še zapisal, da je Primož Roglič eden od štirih kolesarjev, ki so sami po sebi zagotovilo za uspeh v skupnem seštevku tritedenske dirke. "Naša ekipa bi si seveda želela imeti dva od teh kolesarjev (poleg Jonasa Vingegaarda, op. a.), zato je bilo v luči namere o združitvi ekipe Jumbo-Visma z ekipo Soudal Quick-Step toliko vznemirjenja glede morebitnega prihoda Remca Evenepoela."

"Dirkanje proti Primožu bo zahtevalo drugačno dinamiko"

Gesink se zaveda, da jim bo Roglič z novo, močno ekipo na prihodnjem Touru zagotovo povzročal težave. "Dirkanje proti Primožu bo zagotovo zahtevalo drugačno dinamiko," priznava, "ob sebi bo zagotovo imel močno ekipo."

Zapisal je še, da ni nobenega drugega kolesarja, ki bi tako dobro vedel, kaj hoče, in ki bi znal tako dobro unovčiti svoje izkušnje kot Roglič, a Gesink je kljub temu prepričan, da se bo ekipa Jumbo-Visma še naprej zanašala zgolj na svoje lastne moči in načina dirkanja ne bo prilagajala nasprotniku. "Tudi če bo to Primož. Obeta se zanimivo poletje," napoveduje nizozemski veteran, ki je prepričan, da bodo največji zmagovalci Rogličevega prestopa v novo ekipo ljubitelji kolesarstva, saj bodo centri kolesarske moči tako bolj razpršeni.

