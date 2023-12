Nadaljevanje sage pri mladem Belgijcu: "Zadeva bo šla na sodišče"

V soboto je v kolesarskem svetu završalo, ko se je začelo govoriti o prestopu nadarjenega belgijskega kolesarja iz vrst BORE - hansgrohe v Jumbo-Vismo.

Vse odtlej se ekipi WorldToura prepirata glede 20-letnega kolesarja, veliko prahu pa se je dvignilo zlasti na omrežju X, kjer smo lahko zabeležili raznorazne odzive.

Zdaj je prišla na dan informacija, da se bo Cian Uijtdebroeks danes pridružil pripravam svojega morebitnega novega delodajalca v Dénii v Španiji. Jumbo-Visma, ki bo od naslednje sezone znana kot Team Visma | Lease a Bike, je to sporočila Cyclingnewsu: "Ekipa gre na priprave in Ciana smo predstavili kot našega najnovejšega člana. Torej, da, pridružil se nam bo," so dejali.

Vodja BORE - hansgrohe zanika, da je bil Cian Uijtdebroeks žrtev vrstniškega nasilja Novinar Thijs Zonneveld iz AD je v ponedeljek poročal, da naj bi bil Belgijec tarča nasilja v nemški ekipi. Po besedah nekdanjega kolesarja Bernharda Eisla, ki je zdaj športni direktor pri BORI - hansgrohe, to ni res: "Z gotovostjo lahko zatrdim, da se to ni zgodilo. Nikakor ni bilo tako," je Eisel dejal za GCN. Avstrijec je bil vodja ekipe med Vuelto, ko naj bi kolesarji po Zonneveldovih besedah v pogovorni aplikaciji ustvarili skupino, ki so jo poimenovali Anti-Cian. "Imel je ekipo, ki mu je stala ob strani. Tudi Aleksandr Vlasov je ekipi naročil, da mu pomagajo. In glede na to, kar sem videl, so odlično delali, da bi ga zaščitili. Naredili smo vse, kar smo lahko. Tako preprosto je." Glede morebitnega prestopa Ciana oziroma zaključka te sage Eisel še ne more povedati veliko: "Imamo izjavo, da ima pri nas pogodbo, medtem ko pri Jumbo Vismi pravijo, da je podpisal za njih. Zadeva bo šla na sodišče. To je vse glede trenutnega stanja."

V soboto je zdajšnja Jumbo-Visma sporočila, da je podpisala pogodbo z 20-letnim Belgijcem za prihodnja štiri leta. Komaj 88 minut po tem, ko je ta novica prišla v javnost, so iz vrst BORE - hansgrohe sporočili, da talentiranega Belgijca, ki je zadnjo izdajo Vuelte končal na osmem mestu, ne bodo izpustili, ampak da se bo moral do konca leta 2024 držati pogodbe z nemškim moštvom, ki ga je okrepil tudi Primož Roglič.

Za mladega Belgijca pri nemški ekipi zahtevajo milijon evrov odškodnine, iz tabora Jumbo-Visme pa naj bi iz kolegialnosti kot nadomestilo zanj odšteli njegovo letno plačo. Ta znesek naj bi bil skoraj desetkrat nižji od odškodnine, ki jo zahtevajo pri BORI - hansgrohe.