Nemška kolesarska ekipa BORA - hansgrohe je medije zadnje dne najpogosteje polnila zaradi 20-letnega belgijskega kolesarja Ciana Uijtdebroeksa, za katerega so pri Jumbo-Vismi zapisali, da se z novo sezono seli pod njihovo okrilje.

Nemci so le dobro uro pozneje zapisali, da talentiranega Belgijca, ki je zadnjo izdajo Vuelte končal na osmem mestu, ne bodo izpustili in da se bo moral do konca leta 2024 držati pogodbe z nemškim moštvom. V nasprotnem primeru za mladeniča zahtevajo milijon evrov odškodnine.

Kako se bo zgodba razpletla, še ni jasno, so pa Uijtdebroeksa že zalotili, kako kolesari v opravi Jumbo-Visme, pri kateri so za Cyclingnews dejali, da se bo 20-letnik udeležil njihovih priprav v obmorskem mestu Denia in ne bo odšel na Majorko, kjer se pripravljajo člani BORA - hansgrohe.

Med temi je tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki ga je nemška zasedba v svoje vrste zvabila pred meseci in nanj polaga velike upe. 34-letnik se te dni z ekipo že pripravlja na španskem otoku. Za zdaj še v opravi Jumbo-Visme, ki jo mora nositi do konca leta, a z novim kolesom Specialized. Sledilci se že sprašujejo, kako se bo po Bianchiju in Cervelu znašel na novem kolesu.