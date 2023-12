Armstrong razložil, kako je ukanil sistem: Resnica je, da …

"Testiran sem bil petstokrat in nikoli nisem bil pozitiven," je v podcastu Club Random povedal nekdanji ameriški kolesarski šampion Lance Armstrong. "In to ni laž. To je resnica," je poudaril ob besedah, s katerimi se je pred obtožbami o zlorabi dopinga branil že v času svoje kariere. A danes, nekaj let po šokantnem priznanju o svoji vpletenosti v zapleteni program zlorabe poživil, je skesan priznal: "S tem ne poskušam opravičevati takratnih dejanj."

Nekdanji ameriški profesionalni kolesar Lance Armstrong se je ob prelomu tisočletja s sedmimi zaporednimi zmagami na Dirki po Franciji (od 1999 do 2005) povzdignil med največje športne zvezde, a je bil po koncu kariere zaradi dokazane zlorabe poživil in svoje vloge v "najbolj sofisticiranem, profesionalnem in uspešnem dopinškem programu v zgodovini športa" osramočen izgnan iz sveta kolesarstva.

Dopinškim testom se ni bilo mogoče izogniti

Že v času svojih največjih športnih uspehov se je spopadal z očitki o zlorabi prepovedanih sredstev, na te pa je odgovarjal arogantno in agresivno. "Ne bi rad opravičeval takratnih dejanj in besed, a ena od mojih trditev je vselej bila: Testiran sem bil petstokrat in nikoli nisem bil pozitiven," se je razgovoril v podcastu Club Random pri Billu Maherju. "To ni laž. To je resnica. Testom se ni bilo mogoče izogniti. Ko sem lulal v kozarček in ko so testirali moj urin, sem vedno dobil zeleno luč," je še pojasnil.

Raketno gorivo, ki ni spremenilo le kolesarstva

Nato pa je razložil, kako je potekala velika prevara. Zdaj je namreč znano, da si je v času največjih uspehov pomagal s krvnim dopingom. Užival je EPO (eritropoetin) in čeprav še zdaleč ni bil edini, je zaradi odmevne afere v ZDA postal obraz umazanih let profesionalnega kolesarstva. "Resnica je, da imajo te substance, sploh pa najkoristnejša med njimi, štiri ure in pol razpolovnega časa. Nekatere druge, kot so denimo kanabis ali anaboliki, imajo veliko daljšo. Lahko pokadiš džojnt, pa po dveh tednih sedeš v službeno vozilo in boš padel, če te testirajo. Pri EPO, ki je raketno gorivo, ki ni spremenilo le kolesarstva, pač pa vse vzdržljivostne športe, je drugače. Tvoje telo zapusti zelo hitro, razpolovni čas je štiri ure in pol, matematika pa zato preprosta," je pojasnil nekdanji profesionalec, ki so mu po razkritju zlorab odvzeli vseh sedem zmag na Touru.

"Imeli smo drogo, ki je ni bilo mogoče zaznati"

Armstrong in njegovi sodobniki so tako množično zlorabljalo EPO in se spretno izogibali inšpektorjem protidopinških agencij. Američan je poskušal večkrat relativizirati svojo vlogo, češ, da ni počel nič drugega, kot domala vsi njegovi tekmeci in kolegi. A mnogi so prepričani, da je bil pri nečednih poslih Teksašan še posebej brezobziren in agresiven. Armstrong, ki se je v zadnjih letih uveljavil s svojim podcastom The Move, je še vedno prepričan, da doping ni pretirano nevaren za zdravje športnikov, če je le uporabljan pod strokovnim nadzorom. "Imeli smo drogo, ki je ni bilo mogoče zaznati, bila pa je noro koristna za izboljšanje zmogljivosti in za hitrejše okrevanje. Še posebej slednje. In kot so nas prepričevali – in s tem se strinjam –, je bila uporaba pod zdravniškim nadzorom varna," je še razkril Armstrong.

