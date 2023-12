Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijskemu kolesarju Nairu Quintani so pri nekdanji ekipi Movistar ponudili roko in mu dali še eno priložnost. Foto: Guliverimage

Potem ko je kazalo, da je kariera 33-letnega kolumbijskega kolesarja Naira Quintane, ki so mu zaradi uporabe protibolečinskega zdravila tramadol, ta po mnenju Mednarodne kolesarske zveze (UCI) ni dopinški prekršek, gre pa za kršitev zdravniških pravil Ucija, vsaj na najvišji ravni končana, so mu pri Movistarju (ponovno) odprli vrata in ponudili enoletno pogodbo. Zdaj so pojasnili, zakaj so se odločili za tak korak.

Eusebio Unzué, generalni direktor ekipe Movistar, je v pogovoru za španski dnevnik Mundo Deportivo izjavil, da si kolumbijski kolesar Nairo Quintana, zmagovalec Gira in Vuelte, ki je letošnjo sezono zaradi afere tramadol spremljal od daleč, zasluži še eno priložnost.

"Znašel se je v krivični situaciji, kolesarstvo do njega ni bilo pravično," je opozoril Unzué. "Kljub temu da je storil dve napaki, je še vedno imel pravico do nastopa na tekmovanjih, čeprav sta ves ta kaos in izguba samozavesti na koncu pomenila, da letos sploh ni dirkal."

Eusebio Unzué, generalni direktor ekipe Movistar. Foto: Guliverimage

Quintani so lani na testiranju v krvi dvakrat odkrili sledove tramadola, močnega protibolečinskega zdravila, ki do letos sicer ni bil na seznamu prepovedanih sredstev Mednarodne protidopinške agencije Wada (bo pa prepovedan s prihodnjim letom), je pa bil prepovedan s strani Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Čeprav Quintana ni bil suspendiran in bi še vedno lahko tekmoval, so pri francoski ekipi Arkéa-Samsic, katere član je bil takrat, prekinili pogodbo. Quintana je po tem dobival le ponudbe nižje rangiranih ekip, ki jih je zavrnil, zato je sezona 2023 minila brez njegove prisotnosti.

Foto: Guliverimage

Unzué, ki je prvo pogodbo s Quintano podpisal že leta 2012, to je bila prva profesionalna pogodba za Kolumbijca, je dejal, da sta na njegovo odločitev, da Quintani ponudi roko, vplivala tudi njegovo preteklo sodelovanje in vloga v ekipi. "Enostavno nismo mogli sedeti križem rok," je dejal. "Pri podpisu pogodbe je pomembno vlogo odigral tudi človeški vidik, poleg tega verjamemo, da še vedno lahko veliko da ekipi, čeprav je jasno, da so njegovi najboljši časi mimo."

Unzué je prepričan tudi, da Quintana lahko pomembno vpliva na moštvenega kolega Enrica Masa, ne samo glede priprave taktike, ampak tudi pri razbremenitvi stresa.

Dejal je še, da obžaluje, da niso uspeli v svoje vrste zvabiti mladega Španca Carlosa Rodrígueza, s katerim so že imeli sklenjeno predpogodbo, a se je pozneje odločil, da kariero nadaljuje pri ekipi Ineos Grenadiers, in da so ostali brez Američana Mattea Jorgensona, ki bo v novi sezoni oblekel dres ekipe Visma-Lease a Bike.