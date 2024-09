Vzhajajoča zvezda Vuelte odhaja v španski Movistar

Čeprav se je med letošnjo Dirko po Španiji, ki jo je močno zaznamoval tudi 23-letni španski kolesar Pablo Castrillo, član prokontinentalne ekipe Equipo Kern Pharma, govorilo, da naj bi ta kariero nadaljeval v ekipi INEOS Grenadiers, ima Ciro Scognamiglio, dobro obveščeni novinar italijanske Gazzette dello Sport, drugačne informacije. Kot je zapisal na omrežju X, se Španec, ki bo jutri nastopil na članski dirki svetovnega prvenstva, seli v ekipo Movistar.

Sources told @Gazzetta_it that @pablocastrillo_ now with Kern Pharma - 2 stage wins at @lavuelta, in Spanish selection for Worlds in Zurich (tomorrow) - for 2025 is on his way to join @Movistar_Team @cycling_podcast