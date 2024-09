Če kdo pozna Tadeja Pogačarja zelo dobro, je to zagotovo Španec Joxean Matxin Fernandez, ki je v veliki meri pripomogel, da je slovenski šampion začel dirkati za moštvo UAE Emirates. Na svetovnem prvenstvu v Zürichu se je športni direktor moštva v pogovoru za Sportal dotaknil številke ena svetovnega kolesarstva in izrazil željo za nedeljo.

Bask Joxean Matxin Fernandez je vse od leta 2018 del zasedbe UAE Emirates. Zanj je značilno, da ima izjemen nos pri iskanju talentov. Ko je Tadej Pogačar leto pozneje prišel v ekipo, je imel prav tako veliko prstov vmes. Vse od takrat spremlja in pomaga soustvarjati program za slovenskega kolesarja, ki je postavil marsikateri mejnik.

Tadej je kot oseba enak, morda bolj samozavesten

V četrtek smo lahko na svetovnem prvenstvu v Zürichu podoživeli, kaj mu je v karieri pri 26 letih že uspelo. Colnago mu je namreč za nedeljsko cestno dirko pripravil posebno barvito kolo, ki pooseblja vse njegove največje uspehe in barve, povezane s tovrstnimi dirkami.

Posebno kolo za Tadeja Pogačarja za nedeljsko cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Zürichu. Foto: Guliverimage

"Zasluži si. Najboljši kolesar na svetu je. Poleg tega je izvrstna oseba," je športni direktor UAE Emirates Matxin v uvodu povedal o kolesu, s katerim bo Pogi dirkal v nedeljo.

V prvi vrsti odmevajo rezultati, ki jih je dosegel v vseh teh letih, a Španec poudarja še nekaj, kar mu je pri Tadeju zelo pri srcu: "Kot oseba ni drugačen. Še vedno je pogovor enak, enake šale, enake ambicije. Morda je bolj samozavesten, to se je močno spremenilo. Na začetku je morda poskušal, zdaj poskuša zmagovati. V vseh vidikih je rastel, ne le skozi prizmo rezultatov. Na kolesu je popoln. Veliko stopničk je že premagal, kar ga dela še boljšega."

"Za motivacijo je zelo pomembno, da se vse razvija, širi"

Za letos lahko rečemo, da je popoln, saj je osvojil praktično vse, kar si je zadal. Najbolj jasno izstopata zmagi na dveh grand tourih. Tekmece je pokoril na Giru d'Italia in Dirki po Franciji, bil najboljši na belgijskem spomeniku Liege–Bastogne–Liege, briljiral z daljšima samostojnima pobegoma na italijanski klasiki Strade Bianche ter nedavno na VN Montreala. Žuli ga le italijanski spomenik Milano–Sanremo, kjer je bil letos tretji. Prepričani smo lahko, da si bo tudi v prihodnje prizadeval, da ga osvoji.

Foto: Ana Kovač

"Pomembno je, da ima pred seboj nove izzive, nove dirke, nove ideje. Koledar se nekoliko spreminja. Da ostane osredotočen. Letos je imel prvič dva grand toura, kar je nov korak. Za motivacijo je to zelo pomembno, da se vse razvija, širi," razlaga Matxin.

"Tadej si zasluži mavrično majico"

Iz vrst UAE Emirates bodo na letošnji cestni dirki nastopili številni kolesarji (9), ki bodo razkropljeni po različnih reprezentancah. Pogačarju bo v veliko pomoč Domen Novak, ki je prav tako del zasedbe emiratov. In kako Matxin kot predstavnik ekipe na svetovnem prvenstvu gleda na nedeljsko dirko?

Foto: Guliverimage

"Moje mnenje je, da si Tadej zasluži mavrično majico. Potrebuje jo in tudi kolesarstvo to potrebuje. Verjamem, da bi bili vsi veseli, če jo osvoji. Kot je bilo denimo leta 2018 v Innsbrucku, ko jo je naposled le osvojil Alejandro Valverde. Vsi so bili veseli zanj. Celotno kolesarstvo bi bilo zadovoljno, če bi Pogačar nekoč nosil mavrično majico," je odgovoril za Sportal.