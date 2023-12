Jonas Vingegaard in Sepp Kuss razdrla pogodbo samo zato, da so lahko spisali novo

Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard in zmagovalec letošnje Dirke po Španiji Sepp Kuss sta po poročanju specializiranega kolesarskega portala WieleFlits razdrla prejšnjo pogodbo (Danec je zadnjo pogodbo podpisal pred kratkim, sredi aprila), zato da so lahko sestavili novo, ki ju bo pri ekipi Jumbo Visma oz. po novem Team Visma | Lease a Bike zadržala še dlje. Vingegaard je pogodbo podaljšal še za eno leto, do konca sezone 2028, Kuss pa do leta 2027. Ekipa bo danes na predstavitvi v Amsterdamu predstavila nove drese, na katerih skoraj zagotovo ne bo značilne rumene barve, saj se je trgovec Jumbo umaknil iz kolesarstva.

Tudi njegov moštveni kolega Sepp Kuss se je odločil, da zvestobo ekipi podaljša – in to za kar nekaj let. Z ekipo je prvotno imel sklenjeno pogodbo do konca sezone 2024, a so po velikem zanimanju zanj iz konkurenčnih ekip Nizozemci sklenili, da je najpametneje, da mu ponudijo novo, bistveno daljšo, verjetno pa tudi precej bolj donosno pogodbo.

Za novega sponzorja ekipe, družbo Lease a Bike, ki se ukvarja z izposojo koles, je še posebej pomembno, da ima v svojih vrstah vrhunskega ameriškega kolesarja, saj se bosta družbi PON in Volkswagen v prihodnjih letih popolnoma osredotočili na ameriški trg poslovnega lizinga koles, zato jim je dolgoročno sodelovanje s priljubljenim Kussom še kako pomembno.

Kako bodo Vingegaard, Kuss in Jan Tratnik oblečeni v prihodnji sezoni, bo znano danes, ko bodo v Amsterdamu na predstavitvi ekipe premierno predstavili tudi nov dres.

