Velika novost za Tour de France

Pogovori med kolesarji in vodji ekip so bili vedno prikriti javnosti in deljeni šele po etapi, vendar se zdaj organizator Toura odloča, da bo objavljal pogovore med kolesarji in vodstvom ekipe že v času prenosov. S tem pri ASO upajo, da bodo ogledi etap še bolj privlačni.

To sicer ni novost v svetu kolesarstva, saj so bili takšni pogovori vodij ekip s kolesarji že predvajani – denimo na Dirki po Flandriji.

Pričakovano pogovori ne bodo predvajani sočasno in bo nekaj minutni zamik, kot smo ga vajeni v prenosih formule 1. Izbrali bodo tudi moderatorja, ki bo odgovoren za izbiro zvočnih posnetkov. Vse ekipe ne bodo udeležene v tej iniciativi, vendar se večina ekip strinja za to novost. Ekipe, ki bodo prižgale zeleno luč, bodo prejele od organizatorja nadomestilo v višini 5.000 evrov.

"Predstavljajte si, da bi to počeli ... Da bi trenerjem nogometne ekipe dali kamero med polčasoma in bi poslušali navodila, ki jih daje nogometašem v garderobi," objavljanju odlomkov ni naklonjen vodja ekipe Groupama-FDJ Marc Madiot, ki je poudaril, da njegova ekipa ne bo dopustila predvajanja njihovih pogovorov v času etape.