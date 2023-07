Rogličev pomemben pomočnik na Giru zapušča Jumbo-Vismo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letošnjem Giru je bil nizozemski kolesar Sam Oomen pomemben pomočnik Primožu Rogliču pri pohodu do zgodovinske zmage in rožnate majice, a to ni bilo dovolj, da bi tudi v prihodnje branil barve Jumbo-Visme.

Pred leti so Oomna videli kot tekmovalca za tritedenske dirke, vendar mu je poškodba boka preprečila načrte. Za 27-letnega kolesarja so se zanimale številne WorldTour ekipe, med drugimi Team DSM, Intermarche-Circus-Wanty, na koncu pa se je odločil za Lidl-Trek, kjer bo dobil priložnost dirkanja na rezultat.