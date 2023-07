Zmaga v 3. etapi Toura pod drobnogledom, Belgijec trepetal dlje kot je bilo treba

Jasper Philipsen, 25-letni sprinter iz ekipe Alpecin-Deceuninck, se je najprej z visoko dvignjenima rokama vzneseno veselil etapne zmage, do katere mu je z odličnim lead-outom pomagal moštveni kolega Mathieu van der Poel, nato pa izvedel, da se je njegova zmaga znašla pod drobnogledom komisarjev dirke.

Philipsu je prišel čestitat tudi Tadej Pogačar, s katerim sta pred leti skupaj dirkala za ekipo UAE in sta dobra prijatelja, a mu je Belgijec pojasnil, da še ni osnove za čestitke.

They had to check the VAR to confirm the result, but @JasperPhilipsen is today's winner!



Après consultation de la VAR, c'est bien @JasperPhilipsen qui s'impose à Bayonne !#TDF2023 pic.twitter.com/LtTtp5gBld — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

Philipsen je bil nato povabljen h komisarjem na ogled posnetka sprinta, kjer je žirija odločila, da je njegova zmaga čista in da Belgijec ni kriv nenadne menjave smeri vožnje. Philipsen se je v izjavi strinjal s komentarjem poročevalca, da je današnja zmaga dvojna, najprej na cesti, nato pa še za zeleno mizo.

"Bil sem kar malo v dvomih," je priznal Philipsen, potem ko je bil dokončno razglašen za zmagovalca, zraven pa se je še pošalil, da so komisarji še dodatno popestrili konec etape.

"Bilo je napeto, vendar to je Tour de France in tukaj ni daril za nikogar. Mislim, da vsi dajo vse od sebe, in z našo današnjo ekipo sem lahko zelo zadovoljen. Z Jonasom (Rickaertom, op. a.) sem imel odlično vodstvo, odlično je opravil prvi del, nato pa je Mathieu (van der Poel, op. a) opravil fantastično delo. Če ima Mathieu dovolj prostora, potem ima zagotovo tudi hitrost. Takrat veš, da ga nihče od vodilnih ne bo prehitel. Konec je bil težaven, s S-ovinkom na koncu, zato sem poskušal po najkrajši poti priti do cilja. Zelo sem vesel, da sem prvi prečkal ciljno črto," se je smejalo 25-letnemu Belgijcu. To je njegova tretja etapna zmaga na Touru, dvakrat je zmagal na lanski izvedbi dirke.

Van Aert: Ni na meni, da sodim

Svojo plat zgodbe je pojasnil tudi Van Aert, ki je najprej dejal, da ni na mestu, da on sodi, ali je bil sprint Philipsna pošten ali ne. "Sam sem bil v zelo dobrem položaju, Christophe Laporte je res dobro opravil svoje delo," je dejal Van Aert. "Po desni strani sem poskušal prehiteti Jasperja, a sem potem, ko sva se dotaknila in ko sem se dotaknil navijačev, nekoliko izgubil zagon in v zadnjih 50 metrih nisem mogel izvesti svojega sprinta." Kljub dejstvu, da je tudi tokrat ostal brez etapne zmage, je bil videti dobro razpoložen, precej bolje kot po nedeljski etapi.

Svoje razmišljanje je podal tudi športni direktor Jumbo-Visme Arthur Van Dongen, ki je v pogovoru za Cyclingnews in Cycling Weekly dejal, da je težave v zaključku izvirajo iz bolj ovinkaste ceste do cilja. "Wout je svoj sprint začel na tretjem mestu, točno tako, kar smo načrtovali," je dejal. "Pravila UCI (Mednarodne kolesarske zveze, op. a.) narekujejo, da mora biti zadnjih 200 metrov ravna črta, a temu ni tako. In potem je normalno, da se takšne stvari dogajajo, je pa stvar žirije, da o tem sprejme odločitev."

Končno so lažje zadihali

Tretja etapa Dirke po Franciji je bila po dveh zahtevnih dnevih v Baskiji za karavano kar nekakšna majhna razbremenitev. Etapa je večji del potekala v umirjenem tempu, k sreči brez padcev, je bilo pa zaradi risalnih žebljičkov na cesti veliko predrtih pnevmatik. Kolesarji so v cilj na francoski strani Baskije, v mestu Bayonne, po 193,5 kilometra pripeljali malo pred 18. uro in tako skoraj za deset minut zaostali za najpočasnejšo časovnico organizatorjev.

Prvi del etape, ki je bil bolj razgiban in je ponudil štiri kategorizirane vzpone, sta zaznamovala Američan Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in Francoz Laurent Pichon (Arkea-Samsic), ki sta zrežirala takojšen pobeg. Ta je trajal skoraj do francoske meje, kjer je Powless, ki je danes pobral vse razpoložljive točke na gorskih ciljih, popustil in počakal na glavnino, Pichon pa je nato nadaljeval sam, vse dokler ga 37 kilometrov pred ciljem ni pogoltnila glavnina. Za svojo predstavo je bil nagrajen z rdečo številko najbolj bojevitega kolesarja na dirki.

Powless ostaja v pikčasti majici najboljšega hribolazca, Pogačar pa v beli majici najboljšega mladega kolesarja. Njegov moštveni kolega Adam Yates je brez težav obdržal rumeno majico vodilnega na dirki, Victor Lafay pa najboljšega po točkah. Pogačar skupaj s Simonom Yatesom (Team Jayco AlUla) za vodilnim zaostaja šest sekund, največji tekmec za skupno zmago Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pa 17 sekund.

Jutri kolesarje čaka še ena ravninska etapa.

