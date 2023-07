Pogačar bolj kot zaradi zaostanka zaskrbljen zaradi njegove Urške

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je danes prvič pokazal šibkost na letošnji Dirki po Franciji. Na zadnjem odločilnem klancu dneva, prelazu Marie Blanque, kjer so se delile odbitne sekunde, ni mogel reagirati na silovit napad največjega tekmeca Jonasa Vingegaarda in na koncu za njim zaostal za minuto in štiri sekunde. Slovenec je iz drugega zdrsnil na šesto mesto v skupnem seštevku, 1:40 za Avstralcem. A bolj kot zaostanek, Pogačarja skrbi padec njegove zaročenke Urške Žigart na ženski izvedbi Dirke po Italiji.

Foto: Reuters

Za Tadejem Pogačarjem je težak dan. Ne samo, da je njegova ekipa UAE Emirates izgubila rumeno majico, še več, Pogačar je v boju za prvo mesto izgubil ogromno časa. Za novim vodilnim, Avstralcem Jaiem Hindleyjem, zaostaja minuto in 40 sekund, za največjim tekmecem, lanskim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom, pa za skoraj minuto.

Kljub temu je bil na podelitvi – še vedno vodi v razvrstitvi najboljših mladih kolesarjev – dobre volje, v izjavi pa gostobeseden.

"Seveda sem žalosten, a še bolj sem žalosten, ker je moje dekle Urška (kolesarka Urška Žigart, zaročenka Pogačarja, op. a.) danes padla na Giru in ima verjetno pretres možganov. To me še bolj žalosti kot izguba časa (1:04 minute, op. a.) proti Jonasu. Gremo dan za dnem," je dejal 24-letni slovenski as.

Foto: Guliverimage

"Jonas je bil danes enostavno boljši"

Na vprašanje organizatorja, ali ga je Vingegaard z napadom presenetil, je Pogačar skomignil, da ne ve, a je dejstvo, da je Vingegaard videl, ko je Sepp Kuss na zadnji klanec navil tempo, da je šel tudi Pogačar na polno. "Skušal (Jonas) je napasti, a nisem mogel slediti. Danes je bil enostavno boljši," je tovariško priznal Pogačar.

Na vprašanje, ali je bil na limitu, je Pogačar priznal, da zadnja dva kilometra klanca prav gotovo, in izrazil željo, da bo jutri imel boljše noge. "Mislim, da bo vse v redu, do konca Toura je še dolga pot. Počutim se dobro in to je najbolj pomembno," ostaja optimističen Pogačar.

Danes je z drugega mesta v skupnem seštevku zdrsnil na šesto, mesto za moštvenim kolegom Adamom Yatesom, ki je danes zadnjič vozil v rumeni majici. Pred Pogačarjem ima še vedno šest sekund prednosti, a v ekipi UAE je jasno, da na koncu stavijo na Pogačarja.

Rekordni Vingegaard



Jonas Vingegaard je bil danes najhitrejši na zadnji vzpon etape, Col de Marie Blanque, in ne samo to, bil je hitrejši tudi od Pogačarja leta 2020 (22:24), ko je Slovenec na skoraj identični trasi slavil svojo prvo etapno zmago na Touru. Po podatkih portala NTT Data je bil hitrejši za skoraj minuto in pol (20:57).

Foto: Guliverimage

Hauptman: Zgodilo se je točno to, česar si nismo želeli"

Da je ekipo UAE danes Vingegaard presenetil, je priznal tudi športni direktor Andrej Hauptman. "Izjemna predstava Jonasa Vingegaarda. Težak dan za nas, zgodilo se je točno tisto, česar si nismo želeli, pobeg 35 kolesarjev z velikimi imeni. Gremo naprej, treba se bo spočiti, jutri je še ena težka etapa," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Hauptman.

Hindley: Ne, to ni bil načrt

Novi vodilni na dirki, Jai Hindley, zmagovalec lanske Dirke po Italiji, je na zmagovalnem odru žarel od ponosa. To sta bila njegova prvi nastop na Touru in prva etapna zmaga na tej dirki.

🎙️ "Every rider dreams of wearing the maillot jaune, and it's a massive privilege and honour" 🇦🇺 - Jai Hindley



💛 #TDF2023 @maillotjauneLCL @borahansgrohe pic.twitter.com/liuBZgnRlK — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2023

Dejal je, da pobeg ni bil v današnjem scenariju, da se je vse skupaj odvilo precej spontano. "Ne, to ni bil načrt. Vse je bilo improvizirano. Slučajno sem se znašel v ubežni skupini in tam res užival. Res je neverjetno, nimam besed. Iz avta so ves čas kričali name, naj dirkam na vso moč do ciljne črte. Nisem ravno veliko slišal, saj sem želel pridobiti kar največ časa. Neverjetno je, da sem se znašel v rumeni majici," je še dodal 27-letni Avstralec.

"Nisem vedel, kaj naj pričakujem na prvem Touru. Težko je kar priti sem z visokimi ambicijami, a želel sem biti tekmovalen in tu zabeležiti kakšen uspeh. Uspelo pa mi je kar z etapno zmago," je za konec dejal novi vodilni v seštevku.

"I know Tadej, he never gives up" 💪



Jonas Vingegaard insists the Tour de France GC battle is far from over after finishing over a minute ahead of Tadej Pogačar on Stage 5 🏆

🇫🇷 #TDF2023 pic.twitter.com/ZHL6WAOvMG — Velon CC (@VelonCC) July 5, 2023

Nad razpletom je bil kakopak navdušen tudi Vingegaard. Dejal je, da je presenečen nad velikim zaostankom Pogačarja. "Danes sem ga želel samo nekoliko stestirati," je dejal v cilju, in priznal, da pozna Pogačarja in ve, da ta nikoli ne obupa. "Boj bo vse do Pariza," se zaveda Danec.

V četrtek na Touru še ena gorska etapa

V četrtek bo na sporedu še druga pirenejska etapa od Tarbesa do Cauterets-Cambasqua (144,9 km). Gre za novo zahtevno etapo s štirimi kategoriziranimi vzponi. Najtežji so zadnji trije, ko si po vrsti sledijo prelazi Aspin (12 km/6,5 odstotka), Tourmalet (17,1 km/7,3 odstotka) in zaključni do Cambasqua (16 km/5,4 odstotka).