Nesrečni kolesar Jakobsen se je vrnil domov

Jakobsen se je v ciljnem sprintu 5. avgusta v Katovicah zapletel v ograjo in s hitrostjo okoli 80 km/h grdo padel v sodnika dirke ter v ciljni steber, potem ko ga je iz sprinterske linije izrinil rojak Dylan Groenewegen, član Jumbo-Visme.

Triindvajsetletni Jakobsen je nato na Poljskem prestal peturno operacijo obraza in lobanje, zdravi pa se tudi zaradi zloma več kosti.

"Njegovo zdravstveno stanje se izboljšuje in je nared za prevoz v bolnišnico v Leidenu na Nizozemskem, kjer bodo še naprej skrbeli za njegove poškodbe in okrevanje," so še zapisali v sporočilu iz Deceuninck Quickstepa.

Preiskavo nesreče je medtem sprožilo poljsko tožilstvo.