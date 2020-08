Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravnik kolesarske ekipe Deceuninck-QuickStep Yvan Vanmol verjame, da bo Fabio Jakobsen, ki ga zdravijo v bolnišnici v Katovicah, povsem okreval in da se bo najverjetneje lahko vrnil na kolo, a da je za zdaj prezgodaj napovedovati, kdaj bi se to lahko zgodilo.

"Njegovo stanje je zelo dobro, še posebej če vzamemo v obzir razsežnost nesreče," je v pogovoru za belgijski spletni portal Sporza povedal omenjeni zdravnik.

"Glede na to, da v nesreči ni prišlo do poškodbe vitalnih organov, lahko upamo na najboljše. Jakobsen je pri zavesti. Ne more sicer govoriti, se pa sporazumeva s pomočjo tekstovnih sporočil," je razkril.

23-letni Jakobsen si je v nesreči, ki jo je zaradi spreminjanja smeri v zaključku izjemno hitrega sprinta prve etape Dirke po Poljski povzročil moštveni kolega Primoža Rogliča Dylan Groenewegen, huje poškodoval obraz in lobanjo, ostal pa je tudi brez vseh zob.

Zdravnike trenutno najbolj skrbijo posledice poškodb na obrazu, še posebej kozmetične posledice in delovanje obraznih mišic, predvsem mišice okrog ust.

Nizozemsko kolesarsko moštvo Jumbo-Visma je sicer medtem sporočilo, da njihov najboljši sprinter Groenewegen do nadaljnjega ne bo tekmoval. Dokler Mednarodna kolesarska zveza (UCI) ne prouči disciplinskega postopka proti 27-letnemu Nizozemcu, ki se je javno opravičil za storjeno potezo, bo ta na stranskem tiru.

