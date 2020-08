Pogačarja bo že na prvem Touru doletela posebna čast

Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates je danes razkrilo imena osmerice kolesarjev, ki bodo nastopili na bližajoči se Dirki po Franciji. Kot je bilo pričakovati, sta na seznamu tudi dva slovenska kolesarja. Tadeju Pogačarju, ki bo prvič nastopil na najprestižnejši dirki leta, so v moštvu zaupali vlogo sokapetana, izkušeni Jan Polanc - to bo njegov drugi Tour - pa bo njegov pomočnik.

21-letni Tadej Pogačar, ki trenutno zaseda visoko 6. mesto na svetovni kolesarski lestvici, kjer trdno na vrhu ostaja Primož Roglič, je za uradno spletno stran moštva UAE Emirates priznal, da je pred svojim krstnim nastopom na Touru nekoliko nervozen, še bolj pa navdušen.

"Na kriteriju Dauphine smo dokazali, kaj lahko storimo kot moštvo. Konstantno smo bili močni ves teden. Formolo je dobil etapo, De La Cruz je osvojil majico za najboljšega hribolazca, sam pa sem bil visoko v skupni razvrstitvi," je kakovost moštva, ki je v tej sezoni, v kateri so zaradi pandemije novega koronavirusa dirke odpadale kot zrele hruške z dreves, doseglo 18 zmag, povzel Pogačar.

"Vse to je bila dobra priprava na Tour in dokaz, da zmoremo. Vemo, da je Dirka po Franciji stopnička višje, ampak prepričani smo, da lahko dosežemo veliko, če bo vse potekalo po načrtih," je dodal Pogačar.

Osmerica v dresu UAE Emirates, ki bo nastopila na Dirki po Franciji:



Tadej Pogačar, kapetan (Slo)

Fabio Aru, kapetan (Ita)

Davide Formolo (Ita)

Jan Polanc (Slo)

Alexander Kristoff (Nor)

Vegard Stake Laengen (Nor)

David De La Cruz (Spa)

Marco Marcato (Ita)



Ekipo bo vodil direktor moštva Joxean Matxin Fernandez skupaj s športnimi direktorji Allanom Peiperjem, Simoneom Pedrazzinijem in Johnom Wakefieldom, medtem ko selektorja slovenske reprezentance Andreja Hauptmana ni na seznamu.

22 ekip in pet Slovencev

Na Touru bo nastopilo 22 ekip s po osmimi tekmovalci, med njimi bo tudi pet Slovencev.

Poleg Pogačarja in Polanca še Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ga poznavalci kolesarstva uvrščajo med glavne favorite za skupno zmago, Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in Matej Mohorič (Bahrain-McLaren). Tudi za Mezgeca bo to prvi nastop na Dirki po Franciji.

107. izvedba Dirke po Franciji se bo začela to soboto, 29. avgusta, in končala čez tri tedne, 20. septembra, na Elizejskih poljanah v Parizu.

