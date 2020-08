Prihodnjo soboto, 29. avgusta, se bo v Nici na Azurni obali v Franciji začela 107. Dirka po Franciji. Ker se bo najbolj pričakovana kolesarska preizkušnja v sezoni, od katere so odvisne številne ekipe, začela v času, ko po svetu znova padajo rekordi v številu okuženih z novim koronavirusom, so pri agenciji ASO, ki je organizator dirke, pripravili izredno stroga pravila, ki ničesar ne prepuščajo naključju.

Na 18 straneh zapisan protokol, ki so ga ta teden prejele vse kolesarske ekipe, podrobneje pa so ga analizirali novinarji spletnega portala Velonews, med drugim zahteva, da bo morala celotna ekipa, v kateri bosta najmanj dva kolesarja ali člana ekipe s simptomi bolezni covid-19, oziroma bo njun test pozitiven, nemudoma zapustiti dirko.

S tem bi se organizatorji radi izognili zdravstvenim zapletom na najpomembnejši dirki v sezoni.

Takšni prizori tesnega stika med kolesarji in navijači so preteklost. Foto: Reuters

Slovenci na letošnjem Touru



Na Dirki po Franciji bo najverjetneje nastopilo pet Slovencev. Poleg delno poškodovanega Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki velja za prvega favorita za skupno zmago, in Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki prav tako visoko kotira na lestvicah, bosta na francoski pentlji nastopila še Jan Polanc (prav tako UAE) in Luka Mezgec (Michelton Scott), verjetno pa tudi Matej Mohorič iz ekipe Bahrain-McLaren.

To torej pomeni, da se kolesje dirke ne bo ustavilo že ob enem pozitivnem primeru, bo pa seveda to pravilo močno udarilo ekipo, ki se ji bo "zgodil primer" covid.

Nihče od kolesarjev ekipe, kjer so okuženi z boleznijo covid -19, ne bo smel štartati na naslednji etapi, osebje bo ostalo brez akreditacij, oziroma, povedano po domače, na dirki zanje ne bo več prostora.

Če bo v ekipi okužen en njihov član, bo dirko zapustil zgolj on. A glede na to, kako hitro se novi koronavirus širi med ljudmi, je kar težko verjeti, da bi ostalo pri zgolj enem primeru.

Protokol je celo tako strikten, da predvideva, da bo moral vsak, ki bo kazal močne simptome covid-19, "spakirati kovčke", še preden bi pri njem opravili test oziroma izvedeli za rezultate testa.

Pri tem bodo pomembno vlogo odigrali tudi klubski zdravniki in medicinsko osebje dirke, saj bodo ključni pri odločitvah, ali bodo kolesarji, ki kažejo blažje znake okužbe, lahko štartali na naslednji etapi.

Zelo ostra so tudi pravila glede stikov z okuženimi. Kdorkoli bo med dirko prišel v stik s kolesarjem ali članom osebja, za katerega se bo izkazalo, da je okužen s covid-19, bo prav tako moral zapustiti karavano, čaka pa ga tudi 14-dnevna karantena.

Foto: Tit Košir Lora Klinc, dekle Primoža Rogliča, je v



Ljubitelji kolesarstva lahko pozabijo na fotografiranje s kolesarji in njihove avtograme, omejen je tudi dostop do klubskih avtobusov, tudi ona in njen sin imata zelo omejen dostop do Rogliča. "Do Primoža brez maske na manj kot meter razdalje niti ne smem," je povedala. , dekle Primoža Rogliča, je v intervjuju za Sportal opisala striktne ukrepe na kolesarskih dirkah v dobi covid-19.Ljubitelji kolesarstva lahko pozabijo na fotografiranje s kolesarji in njihove avtograme, omejen je tudi dostop do klubskih avtobusov, tudi ona in njen sin imata zelo omejen dostop do Rogliča. "Do Primoža brez maske na manj kot meter razdalje niti ne smem," je povedala.

"Mehurček" na Touru

Tako bodo kolesarji na Touru živeli v svojevrstnem "mehurčku", v katerega bodo lahko vstopile le osebe, ki so bile na zadnjih dveh testiranjih negativne na covid-19.

Če se bo zgodilo, da bo pred začetkom dirke kateri od kolesarjev pozitiven na testu, ga bodo v ekipi lahko zamenjali z drugim, zdravim kolesarjem. Menjava bo možna do 10. ure na dan štarta prve etape.

Vsi spremljevalci dirke bodo znova testirani na oba prosta dneva, torej 7. in 14. septembra.

Pomemben del bo tudi natančen nadzor nad simptomi. Vsak dan pred in po etapi bodo zdravniki natančno pregledali vse kolesarje in člane osebja. Iskali bodo morebitne znake okužbe, torej povišano temperaturo, kašljanje, težko dihanje, nenavadno bolečine in utrujenost ...

Na podlagi odgovorov bodo simptome razvrstili v zmerne ali močno povečane in informacijo posredovali zdravstveni ekipi dirke.

Na štartu vsake etape bo mobilna COVID enota, kjer bo prav tako mogoče opraviti testiranje.

Pravilnik predvideva tudi dosledno nošenje zaščitnih mask pred in po etapi, v avtobusu in spremljevalnih avtomobilih. Tudi osebje, ki bo v okrepčevalnicah kolesarjem delilo hrano in pijačo, bo moralo nositi maske.

Trasa letošnje Dirke po Franciji:

Posebna pravila bodo veljala tudi v hotelih, kjer bodo ekipe prenočevale. Te bodo nastanjene na ločenih nadstropjih ali krilih hotela, vstopi bodo strogo nadzorovani.

Drugačno bo tudi delo novinarjev. Novinarske konference bodo izpeljali samo po spletu, v mešani coni, kjer novinarji lahko zastavljajo vprašanja po etapi, bo pa potrebno strogo upoštevanje družbenega distanciranja. Strogo bo prepovedana tudi vsakršna interakcija z navijači.

V Franciji padajo rekordi obolelih s covid-19

Za zdaj v Franciji velja, da so dovoljena združevanja do največ pet tisoč ljudi (tako bo tudi na prvi tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju, ki se danes začenja v francoskem Brianconu), a se zaradi naraščajočih primerov okužb - včeraj so v Franciji potrdili 4771 novih okužb s koronavirusom, kar je skoraj tisoč več kot v sredo, ko so jih zabeležili 3776, število novih okužb pa je tako prvič po maju preseglo 4000. Lahko se torej zgodi, da bodo oblasti poostrile pravila, in sicer do te mere, da bi morali Tour, ki je bil zaradi koronavirusa že enkrat prestavljen, celo odpovedati.

Do štarta prve etape je še osem dni. Kaj mislite vi?

