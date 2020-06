Izžrebani so prvi nagrajenci kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja

Izžrebani so prvi nagrajenci, ki so prekolesarili eno od tras Tadeja Pogačarja. Nagradna igra se je začela pretekli teden in bo potekala vse do 24. avgusta. Vabimo vas, da se pridužite kolesarskemu izzivu Tadeja Pogačarja in se potegujete za nagradni bon v vrednosti 300 evrov in druge privlačne nagrade.