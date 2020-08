Mozaik se sestavlja, ekipe potrjujejo svoje potnike za Tour

V soboto se bo v Nici na jugu Francije začela težko pričakovana Dirka po Franciji. Po štartu bodo vsaj štirje Slovenci. Poleg Tadeja Pogačarja, ki so mu v ekipi UAE Emirates namenili kar sokapetansko vlogo, še Luka Mezgec iz ekipe Michelton Scott (za oba bo to prvi nastop na Touru), Jan Polanc (prav tako UAE) in Matej Mohorič iz ekipe Bahrain-McLaren. Ali bo na dirki vseh dirk nastopil tudi Primož Roglič, vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, ki sicer velja za glavnega favorita za skupno zmago, uradno še ni potrjeno.

Včeraj so svoje adute razkrili še v nekaterih ekipah svetovne serije.

Emanuel Buchmann (Nem)

Peter Sagan (Slovaška)

Daniel Oss (Ita)

Lennard Kämna (Nem)

Felix Großschartner (Avs)

Lukas Pöstlberger (Avs)

Gregor Mühlberger (Avs)

Max Schachmann (Nem)

Nairo Quintana (Kol)

Winner Anacona (Kol)

Warren Barguil (Fra)

Maxime Bouet (Fra)

Dayer Quintana (Kol)

Diego Rosa (Ita)

Clément Russo (Fra)

Connor Swift (VB)

Elia Viviani (Ita)

Simone Consonni (Ita)

Nicolas Edet (Fra)

Jésus Herrada (Špa)

Christophe Laporte (Fra)

Guillaume Martin (Fra)

Anthony Pérez (Fra)

Pierre-Luc Périchon (Fra)

