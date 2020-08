Bizarno: ženska, ki je povzročila hud padec Nemca, ni vedela za dirko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lokalna policija v italijanskem mestecu Como, ki preiskuje vzroke za nenavadno sobotno nesrečo na enodnevni kolesarski Dirki po Lombardiji, v kateri se je huje poškodoval nemški kolesar Maximilian Schachmann, so prišli do nenavadnih izsledkov. Ženska, ki je z vožnjo po uradni trasi dirke povzročila nesrečo, namreč sploh ni vedela, da v njenem mestu poteka prestižna kolesarska dirka.

To je toliko težje razumeti, saj je bila v sezoni, ko skorajda ni športnega dogajanja, Dirka po Lombardiji, ki predstavlja eno najpomembnejših dirk svetovne serije, najbrž še bolj oglaševana kot običajno.

"Nič nisem vedela o kolesarski dirki," naj bi se po poročanju kolesarskega portala tuttobici izgovarjala gospa iz mesteca Como, ki že tradicionalno gosti cilj Dirke po Lombardiji.

Gospa je vehementno zapeljala na ulico Bellinzona, po kateri je speljana trasa dirke, in med zavijanjem v levo prekrižala pot nemškemu državnemu prvaku Maximilianu Schachmannu iz ekipe Bora hansgrohe, ki je z visoko hitrostjo drvel po klancu San Fermo della Battaglia proti cilju, trčil ob avtomobil in grdo padel.

Čez nekaj minut se je sicer pobral in sedel na kolo ter dirko (ob negodovanju v kamero) odpeljal do konca in jo končal na odličnem sedmem mestu, a je poznejši pregled pokazal, da si je v nesreči zlomil ključnico.

Po poročanju italijanskih medijev proti povzročiteljici nesreče še niso uvedli nobenih sankcij.

Dirka po Lombardiji je bila usodna tudi za Remca Evenepoela, ki je zaradi posledic padca z mostu verjetno že končal sezono. Foto: Getty Images

Schachmannova nesreča na Dirki po Lombardiji pa ni bila edina. Poškodoval se je tudi belgijski čudežni deček Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), ki je ob spustu s Colme di Sormano zgrmel z mostu in si pri padcu šest metrov globoko poškodoval medenico in pljuča. Sezona je žal zanj že končana. Po poročanju belgijskih medijev naj bi ga v kratkem odpeljali na zdravljenje v domovino.

