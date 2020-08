Nova blamaža glede testiranja na koronavirus odpira številna vprašanja

Potem ko je kolesarsko moštvo Bora-Hansgrohe včeraj zaradi pozitivnega testa na koronavirus pri enem od svojih kolesarjev odpovedalo svoj nastop na dirki po Bretaniji, je bil test istega kolesarja čez nekaj ur negativen. To vzbuja nova vprašanja glede zanesljivosti testiranja na novi koronavirus. Pri Bori zato predlagajo uvedbo dodatnega varnostnega mehanizma – uvedbo vzorcev A in B, tako kot je to že vrsto let v veljavi pri dopinškem testiranju.

Kolesarska klasika po Bretaniji, ki spada v svetovno serijo, je včeraj minila brez prisotnosti moštev BORA-Hansgrohe, Ineosa in Jumbo-Visme. Medtem ko so se zadnjih dveh ekipah sami odločili, da izpustijo dirko svetovne serije in jih najbrž čaka disciplinska kazen, pa se prvi niso poslovili po lastni želji.

Kriv je bil namreč pozitiven test na novi koronavirus pri enem od njihovih kolesarjev, zaradi česar je celotna ekipa morala v karanteno.

Enodnevna dirka po Bretaniji se je sicer končala z zmago avstralskega šprinterja Michaela Matthewsa (Sunweb), ki je v ciljnem šprintu ugnal slovenskega kolesarja Luko Mezgeca (Mitchelton-Scott) in Francoza Floriana Senechala (Deceuninck-Quick-Step).

Kot da to ne bi bilo dovolj, je bil vzorec (neimenovanega) kolesarja, ki je dopoldne dobil informacijo o pozitivnem testu, čez nekaj ur negativen. Negativni so tudi vsi preostali kolesarji moštva in člani ekipe.

"Upravičeno sklepamo, da je šlo za lažno pozitiven test," so pri BORI zapisali v sporočilu za javnost, kjer dvomijo v zanesljivost testiranja in potemtakem tudi v strategijo Mednarodne kolesarske zveze, povezane s tem.

To ni edini tak primer v svetu kolesarstva, kar vsekakor zbuja dvome v zanesljivost testov.



Podobna zgodba se je pripetila kolesarju Astane Hugu Huoleju, ki bo zdaj, po negativnem testu, vendarle dobil priložnost na Touru (v primeru, da bi bil tudi ponovljen test pozitiven, je seveda ne bi), ter svetovni prvakinji v ciklokrosu do 23 let Inge van der Heijden. Zaradi takih in drugačnih povezav z novim koronavirusom je bilo v tej neobičajni sezoni prikrajšanih že več kolesarjev. Bodisi zgolj zato, ker so bili v stiku z okuženim športnikom. Ekipa Bore je prva, ki se je zaradi pozitivnega testa pri enem od kolesarjev morala posloviti z dirke svetovne serije.

Po vzoru dopinškega testiranja: vzorec A in B

Športni direktor moštva Bora-Hansgrohe Ralph Denk je ob tem predlagal, da bi testiranje na koronavirus lahko potekalo po isti metodi kot dopinški testi. Da bi torej uvedli vzorca A in B, pri čemer se v primeru pozitivnega vzorca A rezultat lahko preveri tudi v vzorcu B.

"Kot kaže, je bila moja bojazen upravičena," je po rezultatih vnovičnega testiranja znotraj ekipe zapisal Denk. "Znano je, da pri PCR testih prihaja do določenega odstotka napak, kar lahko pripelje do lažno pozitivnih testov. To samo po sebi ne bi predstavljalo težave, če bi obstajala možnost, da bi v primeru pozitivnega testa rezultat lahko takoj preverili. Pri antidopinških testiranjih sta vzorca A in B tam z razlogom. Če je vzorec A pozitiven, se ga lahko preveri s testiranjem vzorca B. V trenutni strategiji UCI-ja ta verifikacija ni predvidena. Protidopinški laboratoriji so akreditirani, kar pomeni, da obstajajo določeni standardi. To bi lahko bil eden od pristopov," je predlagal Denk.

Športni direktor moštva Bora-Hansgrohe Ralph Denk predlaga, da bi tudi pri testiranju na novi koronavirus uvedli testni vzorec B, tako kot je to pri dopinškem testiranju. Foto: Getty Images

"Gre za športnike, ki so se več tednov in mesecev pripravljali na dirko, potem pa zaradi napačnih izsledkov testiranja ne morejo niti na štart," je bil jezen Denk.

"Ne gre samo za točke, gre tudi za pojavnost v medijih in naše sponzorske obveznosti. Zahtevamo zanesljivost pri procedurah testov. Če tega ne bomo imeli, bomo kmalu v resnih težavah: kdo bi sploh želel investirati v takšno loterijo," se je vprašal.

Gre za pomembno vprašanje, saj bi zaradi napake pri testu lahko marsikateri športnik ostal brez tekmovanja. To bo bržkone vroča tema tudi na letošnjem Touru, saj je organizator predvidel, da se bo morala ekipa, pri kateri bi v razponu sedmih dni naleteli na dva pozitivna testa (med kolesarji in osebjem), nemudoma posloviti s tekmovanja.

Marsikdo se že šali, da pri takih pravilih na cilju Toura v Parizu ne bomo videli prav veliko ekip.