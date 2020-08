Šok: Po enem pozitivnem testu se je z dirke umaknila celotna ekipa

📝 UPDATE: BORA - hansgrohe withdraws team from the Bretagne Classic due to positive COVID-19 test.



Ime kolesarja s pozitivnim testom ostaja neznano, mogoče pa ga je iskati med imeni, navedenimi na startni listi.

Tam so bili navedeni kolesarji Cesare Benedetti, Marcus Burghardt, Jempy Dricker, Patrick Gamper, Oscar Gatto, Jay McCarthy in Ide Schelling.

Iz ekipe so sporočili, da okuženi kolesar ne kaže nobenih znakov bolezni, vendar morajo zaradi strogega pravilnika v zvezi s covid-19 vsi kolesarji in člani ekipe, ki so bili v stiku z okuženim, v karanteno.

Ob tem se odpira vprašanje, kakšne so možnosti, da bi organizatorjem letos sploh uspelo izpeljati Dirko po Franciji, ko pa pravilnik narekuje, da že dva pozitivna testa v eni ekipi v razponu sedmih dni (v ekipi pa je lahko največ 30 ljudi, vključno z osebjem in vodstvom), pomenita takojšnje slovo celotnega moštva z dirke.

