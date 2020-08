Luka Mezgec za las ob zmago na klasiki po Bretaniji

V prvi polovici dirke se je sicer izluščila skupina ubežnikov, med katerimi je najdlje vztrajal Francoz Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-step), v ponedeljek dobitnik srebrne kolajne na EP v vožnji na čas. Prvenstvo prav tako poteka v Plouayju.

Toda glavnina je bila ves čas blizu in je ves čas nadzorovala ubežnike ter kasnejše napade v zadnjih 22 kilometrih. Po zadnjem kratkem vzponu je bilo jasno, da se bo za zmago udarila manjša skupina kolesarjev, v kateri je bil tudi 32-letni Mezgec. Slednji je iz zavetrja ujel Senechala in skušal izkoristiti svojo hitrost, a mu je Matthews ves čas sledil ter v zadnjih 150 metrih skočil za zmago. Mezgec je pred nastopom na Touru z drugim mestom vseeno potrdil dobro formo.

Michael Matthews wins GP Plouay.



It’s still a huge riddle why Sunweb leaves him out of the Tour de France pic.twitter.com/omiTQ4tG9H