V soboto je načrtovan začetek 107. izvedbe največje kolesarske dirke na svetu. Tour de France priteguje ogromno pozornosti, prav tako koronavirus, ki je v Franciji spet vse bolj izpostavljen. Zato so pri mnogih prisotne skrbi, ali bo moč francosko kolesarsko pentljo pospremiti vse do Pariza, kjer naj bi bil 20. septembra cilj.

V Nici, kjer bo v soboto štart, in v regiji Alpes-Maritimes, kjer bo potekala trasa v prvih dveh dneh, je zazvonil rdeči alarm. Razlog ni le to, da bo tam potekala dirka vseh dirk, ampak da se okuženost s koronavirusom zelo hitro povečuje. V regiji je število okuženih v četrtek poskočilo celo na 97 primerov na 100 tisoč prebivalcev.

Le včeraj so v Franciji potrdili več kot šest tisoč novih primerov okuženosti s trenutnim sovražnikom številka 1 na svetu. V zadnjem tednu so v deželi galskih petelinov številke skokovito poskočile.

Le svetovne vojne zaustavile Tour, zdaj prihaja sovražnik z drugačne fronte

Povrhu vsega so morali že dva dni pred začetkom dirke v ekipi Lotto-Soudal domov poslati dva svoja predstavnika, ki pa nista kolesarja, saj sta bila na testu pozitivna. Glede na to, da so morali vsi priti v Nico z negativnimi izvidi, sta se morala okužiti na samem prizorišču. Povrhu vsega so se morali v Belgijo vrniti še štirje uslužbenci ekipe, dva mehanika in dva maserja.

Štart Toura bo v soboto v Nici. Foto: Reuters

"Le svetovne vojne so zaustavile Tour de France," je direktor dirke Christian Prudhomme dejal letos marca. A zdaj sovražnik prihaja z nekoliko drugačne fronte.

"Sprejeli smo številne preprečevalne ukrepe in zdravstvene protokole. Spomnil bi vas, da gre za dogodek na prostem," je novinarjem v četrtek razlagal francoski premier Jean Castex in dodal: "Kraji, kjer se virus širi in se prenaša, nimajo organizacije. Tour ima organizatorja."

"Nič nas ne more več presenetiti"

Prvi dve etapi bosta tako potekali ravno na delu Francije, kjer je porast okužb, in pri tem bo moral organizatorju na pomoč priskočiti tudi župan mesta z okolico. Vendarle bo nekaj vzponov v neposredni bližini, kjer bo težje nadzirati ljudi ob progah.

"Do ponedeljka želimo nič napak. Radi bi pokazali ljudem po svetu, da se da," so besede župana Christiana Estrosija.

Egan Bernal je ob Primožu Rogliču osrednji favorit za zmago na Touru. Foto: Reuters

Med karavano kolesarjev razumljivo obstaja tudi ta bojazen, da bi se Tour zaradi koronavirusa predčasno lahko končal, a so v tem nepredvidljivem koledarskem letu že vsega navajeni, kar poudarja irski šprinter Sam Bennett: "Nič nas ne more več presenetiti. Moramo biti odprtih glav. Ne bi bil presenečen, če nam uspe proti do Pariza. Prav tako ne bi bil presenečen, če ne bi prestali konca tedna."

Pojavile so se celo govorice, da naj bi imel organizator v načrtu idejo, če bi se dirka končala po 10. etapi, ob tem pa bi vseeno okronal zmagovalca Toura. Povrhu vsega so pravila pri organizatorju in Mednarodni kolesarski zvezi UCI ohlapna glede morebitnega predčasnega konca Dirke po Franciji. A so mnogi proti takšni razglasitvi končnega zmagovalca.

Rogličev moštveni kolega Dumoulin jasno povedal, kaj si misli, če bi predčasno okronali zmagovalca

"Nimamo strateškega načrta, da bi bili v vodstvu, če bi se slučajno dirka prekinila po dobrem tednu," je dejal moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi Tom Dumoulin in nadaljeval: "Zmagovalec po tako kratkem času ni pravi zmagovalec Toura. To ni Tour de France, ampak bi bila desetdnevna dirka. Povsem drugačna dirka bi bila to. Pripravljamo se za Grand Tour in prišli smo ga osvojiti. V tem trenutku, kar zadeva koronavirus, ne kaže dobro, če gledamo številke v okolici Nice in v celotni Franciji. A smo v svojem balončku in gledamo le proti etapam, ki so pred nami."

Primož Roglič se je po padcu na kriteriju Dauphine odločil, da zavrti pedala tudi na Touru, ki je njegov osrednji cilj. V Franciji namreč želi zmagati. Foto: Reuters

Vodstvo tekmovanja je prav tako že obvestilo vse ekipe, da bodo morale v celoti zapustiti Tour, če bosta dva kolesarja ali predstavnika spremljevalnega osebja pozitivna na koronavirus ali imela hujše simptome okužbe. A so po pritožbah ekip sporočili, da se bodo lotevali tovrstnih težav sproti. Povrhu vsega je treba dodati, da testi vselej niso merodajni, saj se je že velikokrat zgodilo, da je bil drugi test negativen.

Glede na celotno dogajanje bodo morali tisti, ki se borijo za skupno zmago, na 3484 kilometrov dolgi preizkušnji premagati ne le tekmece na cesti, ampak tudi sovražnika, ki preti v zasedi.