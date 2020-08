V nasprotju s prvotnimi napovedmi kolesarjem in tekačem v Parizu vendarle ne bo treba nositi mask na odprtem, kot to morajo početi pešci in vsi drugi.

Tik pred začetkom veljavnosti ukrepa obveznega nošenja mask tudi na odprtem na območju Pariza in njegovih predmestij so tamkajšnje oblasti rekreativnem kolesarjem in tekačem dovolile izjemo.

Danes ob osmi uri je na območju francoske prestolnice in njegovih predmestij začel veljati ukrep, ki vsem, ki so zunaj svojih domačih prostorov, torej tudi na odprtem, predpisuje obvezno nošenje mask.

Sprva so ob objavi tega ukrepa napovedali, da bodo izvzeti le najmlajši in tisti z zdravniškimi dokazili, da bi jim nošenje mask lahko poslabšalo njihovo stanje.

Tako so sprva napovedali odlok o obveznem nošenju mask na vseh javnih prostorih v Parizu in njegovih predmestjih:

O maskah na prostem mesta lahko odločajo sama

Francoske oblasti so namreč zaradi slabšanja epidemioloških razmer krajevnim oblastem dovolile, da same odločajo o morebitni uvedbi takšnega ukrepa na območjih svojih mest in departmajev.

Mnoga večja mesta in turistična središča so to možnost izkoristila – tudi Pariz, ki je to obveznost sprva predpisal samo za najbolj obiskane dele mesta, zdaj pa so jo razširili na vse mesto in predmestje.

Upajo na razbremenitev javnega prevoza

Pariška policija je danes objavila, da nošenje mask na območju njihove pristojnosti ne bo zahtevano za osebe, ki kolesarijo ali tečejo v rekreativne namene. Z odpustkom kolesarjem upajo, da bodo tako več potnikov preusmerili z javnega prevoza na kolesa, kar dodatno zmanjša epidemiološka tveganja.

Kot praktično po vsem svetu je tudi v Parizu in povsod drugod po Franciji v javnem prevozu obvezno nošenje mask. Foto: Reuters

Pariški mestni svet, ki je dal pobudo za izvzetje kolesarjev, meni, da ni nobenega znanstvenega dokaza o tem, da bi bilo kolesarjenje brez mask epidemiološko tvegano ali nevarno. Pariški župan pa je temu pristavil, da je rekreativni tek z masko nemogoč.

Preostali, ki bi maske morali nositi, pa tega ne upoštevajo, tvegajo kazen v višini 135 evrov.

Najslabši dan od konca karantene

Francoske oblasti upajo, da jim bo s takšnimi ukrepi uspelo zajeziti rast števila novih potrjenih okužb, ki pri njih – tako kot v mnogih delih Evrope – v zadnjih dneh nezadržno narašča in dosega nove rekordne vrednosti.

Uradni podatki za včeraj navajajo 6.111 novih potrjenih okužb, kar je največ, odkar so konec maja v Franciji začeli rahljati ukrepe, s katerimi so popolnoma zaprli skoraj vso dejavnost v državi.

#COVID19 | Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase de recrudescence de l’épidémie.

Le taux de reproduction du virus se situe au-dessus de 1, ce qui signifie que le virus gagne du terrain.

Nous étions redescendus à 0,7 en mai. Nous sommes remontés à 1,4. pic.twitter.com/xrkwb99MqB — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 27, 2020

Objava francoskega premierja Jeana Castexa na družbenem omrežju Twitter

Najbolj problematičen Marseille z okolico

V Franciji, ki je administrativno razdeljena na 94 departmajev (različnih površin in števil prebivalcev), so v 21 departmajih (eden je središče Pariza in še nekaj departmajev so pariška satelitska naselja) razglašene slabe epidemiološke razmere, ker se v njih spopadajo z aktivnim kroženjem virusa.

Razmere so po absolutnih številkah najslabše v največjih mestih, po relativnih na število prebivalcev pa predvsem v departmaju 13, ki zajema drugo največje francosko mesto Marseille z okolico.

Velike težave z zajezitvijo epidemije imajo tudi v večjem delu Provanse in Azurne obale, torej ob sredozemski obali med Marseillem in italijansko mejo.

Španci prepovedali kajenje na odprtem, Francozi pa ne

Nov odlok ne prepoveduje kajenja in uživanja hrane na javnih krajih, so še pojasnili na pariški prefekturi. V Španiji pa je kajenje na odprtem marsikje prepovedano, kajti ni izključeno, da je tudi sicer moteči dim eden od možnih načinov za daljši prenos kapljic z virusom.

Še veliko preden so po Franciji začeli uvajati obvezno nošenje mask na odprtem, pravzaprav že od marca, je nošenje mask (tudi) v Franciji postalo obvezno v javnem prevozu in vseh zaprtih prostorih.