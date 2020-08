V Južni Koreji več kot 400 novih okužb s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Južni Koreji so danes potrdili več kot 400 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je prvič od marca. Število novih okužb narašča predvsem v prestolnici Seul.

Južnokorejske zdravstvene oblasti so sporočile, da so potrdili 441 novih primerov, od začetka izbruha pa skupno 18.706. Število novih okužb je začelo hitro naraščati v preteklih dveh tednih, ko so potrdili 3.800 novih primerov, poroča STA.

V Južni Koreji so imeli več kot 400 novih primerov zadnjič 7. marca, ko so jih potrdili 483. Po podatkih pristojnih je med novimi primeri 434 lokalnih prenosov, poročajo mediji.

Največ novih primerov so potrdili v Seulu, in sicer 154, kar je največ od začetka izbruha. Še 100 primerov so potrdili v okoliški pokrajini Gyeonggi. Večina primerov je povezanih z izbruhom v cerkvi Sarang Jeil.

V državi je do zdaj zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, umrlo 313 ljudi.