Kaj se dogaja v Španiji?

Ko je ob koncu junija že kazalo, da bi se (tudi) Španija lahko začela približevati skoraj običajnemu življenju, je kmalu sledila grenka streznitev, ki so jo prinesle vedno večje vsakodnevne številke na novo potrjenih okužb z novim koronavirusom. Razmere so resne, ne pa neobvladljive, pravijo španski epidemiologi.

Španci so se ob začetku poletja (kot marsikje drugje) razveselili takratnih ugodnih številk, ki so jim dajale upanje, da so prebrodili prvi val epidemije bolezni covid-19.

A zdaj, samo sedem tednov pozneje, je Španija spet v kritičnih razmerah z eno od trenutno največjih hitrosti širjenja bolezni covid-19 v Evropski uniji. Te razmere bi poleg vseh zdravstvenih bremen lahko zadale še močnejši udarec njihovemu gospodarstvu, ki je, tako kot v vseh sredozemskih državah, zelo odvisno od turizma.

Neizprosne številke

V zadnjem tednu je Španija dnevno zaznala skoraj pet tisoč novih primerov okužb z virusom sars-cov-2, več kot štiri velike evropske države - Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija - skupaj. Tako se je 11. avgusta Španija približala številu 327 tisoč skupaj potrjenih okužb, kar je največ v Zahodni Evropi in kar jih postavlja na 11. mesto na svetu.

Že res, da je ob tem absolutnem številu treba upoštevati, da ima Španija približno 47 milijonov prebivalcev, a tudi preračun na število prebivalcev pokaže, da ima Španija neslavno višjo uvrstitev.

V 14-dnevnem obdobju, ki se je končalo 7. avgusta, je imela Španija 79,8, Belgija 52,9, Francija 24,2, Hrvaška 18,9, Avstrija 17,7, Združeno kraljestvo 15,7, Nemčija 12,1, Slovenija 9,1 in Italija 6,4 nove potrjene okužbe na sto tisoč prebivalcev (Luksemburg ima sicer najvišje vrednosti, a tudi daleč najvišje število testov, zaradi česar imajo verjetno edini pravico verjeti, da imajo evidentirane vse okužbe).

Veliki šok iz Londona

Poleg velikega bremena za javno zdravje in zdravstvo so naraščajoče številke ohromile komaj ponovno zagnano špansko gospodarstvo in njegovo pomembno vejo - turizem.

Ukrepi zagotavljanja epidemiološko varne razdalje so vidni na vsakem koraku Foto: Getty Images

Za Špance je bil velik šok, ko je zadnje dni julija Združeno kraljestvo uvrstilo Španijo na svoj seznam epidemiološko nevarnih držav, kar je za množice Angležev, Škotov, Valižanov in Severnih Ircev, za katere je Španija priljubljena počitniška destinacija, pomenilo, da jih ob vrnitvi domov s španskih počitnic čaka 14-dnevna karantena. Izpad britanskih gostov je za špansko gospodarstvo nenadomestljiva izguba.

Za Slovenijo ima Španija tako zelena kot tudi rdeča in rumena območja

Slovenija je Španijo obarvala zelo pisano – nekatere regije in območja (Andaluzija, Asturija, Ceuta, Extremandura, Galicija, Kanarski otoki, Kastilja-Manča, Melilla) je uvrstila na zeleni seznam epidemiološko varnih držav in območij, kar pomeni, da za prihod s teh območij ni nobenih (epidemioloških) omejitev.

Najbolj ogrožena območja (Aragonija, Baskija, Katalonija, Navarra, Valencija) je Slovenija uvrstila na rdeči seznam držav in območij s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, kar pomeni, da morajo prav vsi, ki v Slovenijo pridejo od tam, v obvezno 14-dnevno karanteno.

V zadnjem tednu je Španija dnevno zaznala skoraj pet tisoč novih primerov okužb z virusom sars-cov-2, več kot štiri velike evropske države - Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija - skupaj. Foto: Reuters

Madrid je za nas rumen, za Nemce pa zdaj rdeč

Preostali deli države, vključno s prestolnico Madrid, ki jo je Nemčija ta teden uvrstila na svoj rdeči seznam, so na rumenem seznamu, podobno kot Hrvaška in Švica.

To pomeni omejitve vstopa v Slovenijo za državljane in prebivalce teh območij, za slovenske državljane, ki se od tam vračajo, pa vstop v državo brez karantene, a le če imajo dokazila, da med potovanjem niso bili tudi na območjih, ki jih je Slovenija uradno opredelila kot rdeča.

Več kot 500 žarišč

Špansko ministrstvo za zdravje poroča o več kot 500 žariščih v državi. Koordinator za izredne razmere pri tem ministrstvu Fernando Simon je v začetku tedna priznal, da so ponekod primeri lokalnih prenosov, ki jih nimajo povsem pod nadzorom, a obenem pomirja, da se tudi tam razmere v zadnjih dneh postopoma umirjajo.

Španci se še vedno dobro spominjajo spomladanskih mesecev in svoje karantene, ki je bila med najostrejšimi na naši celini. Domove so lahko zapustili le za nakup nujnih življenjskih potrebščin, medicinsko oskrbo, hiter sprehod svojih psov ali odhod na delovno mesto, a le če narava dela nikakor ni dopuščala dela od doma.

Za Špance je bil velik šok, ko je zadnje dni julija Združeno kraljestvo Španijo uvrstilo na svoj seznam epidemiološko nevarnih držav. Foto: Getty Images

Optimistični prvi dan poletja

Prvi dan letošnjega poletja je bil za Špance izjemno pomemben, ker so takrat začele popuščati karantenske omejitve. Kako ne bi, ta dan so imeli samo 238 na novo okuženih in vso pravico biti na vseh zelenih seznamih, saj so imeli samo osem novih primerov na sto tisoč prebivalcev.

Danes bi si takšne številke lahko samo želeli.

Nekatera žarišča pretirano izpostavljajo, druga pa skrivajo

Zelo glasni so tisti, ki menijo, da se je Španija prehitro odprla in da je odpiranje meja v začetku julija, katerega namen je bil predvsem reševanje letošnje turistične sezone in s tem tudi gospodarstva, krivo za rast novih okužb.

A vzdrževanje razdalje med ljudmi se veliko manj vzdržuje tudi kje drugje, ne samo takrat, ko gre za turizem - kljub popuščanju previdnosti med dopustom in sredozemski miselnosti, ki je v nasprotju s skandinavsko bolj naklonjena tesnejšim stikom velikega števila ljudi.

Ne govori se veliko, na primer, o žariščih, ki nastajajo med sezonskimi (skoraj izključno tujimi) delavci v kmetijstvu. Ti praviloma živijo v zelo utesnjenih in neredko tudi nehigienskih razmerah, kar je idealno gojišče za širitev okužb.

Španije je imela spomladi eno od najostrejših karanten v Evropi.

Kako združiti zabave in varno razdaljo med ljudmi?

Španske regionalne oblasti, ki imajo pri vprašanjih javnega zdravja široka pooblastila, pa kljub negodovanju prebivalstva vztrajajo pri ukrepih, kot sta zaprtje nočnih klubov in nošenje mask, ki je marsikje v državi kljub vročini obvezno tudi na odprtem.

Tudi v Španiji zabave željne mlade vidijo kot pomembne potencialne prenašalce v tem počitniško-poletnem obdobju, zato oblasti poskušajo z intenzivnimi kampanjami, namenjenimi prav njim, poudariti pomen ohranjanja varne razdalje kot najučinkovitejše obrambe pred širjenjem epidemije.

Več kot polovica pred kratkim potrjenih primerov brez znakov bolezni

Španske zvezne oblasti vztrajajo, da so njihove visoke številke na novo potrjenih okužb v veliki meri posledica intenzivnega testiranja. Takšno razmišljanje upravičujejo tudi razmere v Luksemburgu, kjer so številke obolelih relativno res visoke, a ni nobene druge države, ki bi tako intenzivno testirala svoje prebivalstvo in celo svoje začasne delavce iz sosednjih držav, kot to počne Veliko vojvodstvo.

Španci so do zdaj opravili 7,5 milijona testov na covid-19, od tega samo v zadnjem tednu več kot 400 tisoč. Več kot polovica potrjenih primerov ni kazala znakov bolezni, a so tudi okuženi brez vidnih znakov bolezni lahko prenašalci.

Španske regionalne oblasti, ki imajo pri vprašanjih javnega zdravja široka pooblastila, kljub negodovanju prebivalstva vztrajajo pri ukrepih, kot sta zaprtje nočnih klubov in nošenje mask, ki je marsikje v državi kljub vročini obvezno tudi na odprtem. Foto: Reuters

Umrljivost vendarle znatno padla

Spodbudno pa je, da zdravstveni sistem obvladuje razmere in ima možnosti delovanja tudi ob nezaželenih slabših razmerah ter da umrljivost vendarle znatno pada.

Španija je v času epidemije do zdaj prijavila nekaj več kot 28 tisoč umrlih. Samo 2. aprila, ko so imeli največ smrtnih primerov, so jih prešteli 950, a od ukinitve karantene 21. junija do danes je umrlo nekaj več kot 250 ljudi.