Roglič največja neznanka

Ko je Primož Roglič na domačem državnem prvenstvu na vzponu na Ambrož pod Krvavcem za sabo pustil vzhajajočo zvezdo Tadeja Pogačarja, so slovenski ljubitelji dobili odgovor, da je nekdanji skakalec na domačih tleh še vedno kralj klancev.

A se vse do začetka serije World Tour ni vedelo, kaj to pomeni v mednarodnem merilu. V začetku avgusta se je podal na Tour de l'Ain in v štirih dneh pokazal, da je odlično treniral. Prvi dan drugo mesto, nato pa dve zaporedni zmagi so ga izstrelili do končne zmage.

Tisti pravi test pred Tourom je predstavljal kriterij Dauphine, na katerem se je zbrala praktično vsa kolesarska smetana, ki jo zanima zmaga na Dirki po Franciji. Član Jumbo-Visme se na tekmece ni oziral in tudi v tem delu Francije pokazal, da je najbolj vroč kolesar na svetu. Vsem je dal vedeti, zakaj je bil lani na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze UCI.

Roglič bo stisnil zobe

Rumena majica najboljšega bi bila zagotovo na njegovih plečih tudi po zadnjem dnevu, če se ne bi zgodil padec, zaradi katerega se je odločil, da zaključne etape ne bo kolesaril.

Bi lahko Egan Bernal ponovil lanski uspeh? Foto: Reuters

Kakšne posledice je pustil ta padec, dobro ve le Primož. Spomnimo se, kako je skrival bolečine na lanskem Giru, kjer je imel prav tako bližnje srečanje z asfaltom, povrhu vsega pa še želodčne težave. Njegov nastop na Tour de France je bil celo pod vprašajem, a bo stisnil zobe, saj se zaveda priložnosti, ki se ponuja. Večkrat smo lahko iz njegovih ust razbrali, da gre na dirko le v primeru, da jo lahko osvoji. In njegov prihod v Nico, kjer se bo v soboto vse skupaj začelo, je dober znak.

Lahko Bernal ubrani lansko zmago? Francoski adut je Pinot.

A bodo kot hijene nanj prežali preostali favoriti za skupno zmago. Lanskoletni zmagovalec Egan Bernal je na Dauphineju gledal Rogliču v hrbet, vendar Kolumbijec verjame, da lahko tritedensko dirko dobi drugič zapored. Ne bo pa mogel računati na pomoč osrednjih zvezdnikov ekipe Chrisa Frooma in Gerainta Thomasa, ki sta to dirko prečrtala s svojega koledarja, saj se ne čutita sposobna ogroziti najboljših. Zato pa bo ob njem zmagovalec Gira 2019 Richard Carapaz, v veliko pomoč bodo tudi Pavel Sivakov, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo ...

Thibaut Pinot je osrednji francoski adut za skupno zmago. Foto: Reuters

Naslednji v vrsti bi bil lahko francoski matador Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ki je bil lani na dobri poti k velikemu zmagoslavju – to bi bilo prvo francosko po letu 1985, ko je bil najboljši Bernard Hinault. Poškodba stegenske mišice ga je oddaljila od velikih sanj, od katerih se je poslovil s solzami v očeh. A je na Dauphineju dokazal, da ima močne noge, ki jih bo potreboval na zahtevnih klancih, ki kolesarje čakajo v prihodnjih treh tednih.

Pogačar adut za najvišja mesta

Mladi Pogačar je na lestvici favoritov uvrščen v družbi najboljših. Da je temu tako, ni nobeno naključje, kar je dokazal z odličnimi vožnjami. Da spada med najboljše, smo se lahko v zadnjih dveh letih večkrat prepričali. Navduševal je na Vuelti, navduševal je letos, potem ko je zmagal dirko po Valencii, bil drugi na UAE Tour, ki je bila zadnja dirka pred pandemijo novega koronavirusa, postal državni prvak v kronometru in na Dauphineju osvojil odlično četrto mesto.

Tadej Pogačar nima tako močne zasedbe kot favoriti iz najboljših ekip, a je že večkrat dokazal, da jim lahko sledi tudi brez pomoči. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliko bo odvisno od tega, kako bo prestal prvi teden. Ob sebi sicer ne bo imel tako močne ekipe, kot jo bosta imela Ineos Grenadiers in Jumbo-Visma, a je že lani na Vuelti dokazal, da se je brez težav sam držal najboljših in v treh etapah tekmece tudi pustil za seboj. Morda pa mu uspe po Rogliču postati drugi Slovenec, ki se bo pohvalil z etapno zmago na Touru. A v taboru UAE Emirates po tihem upajo celo višje in zagotovo tudi sproščeni Pogačar, ki v Franciji nima kaj izgubiti.

Ob sebi bo imel v ekipi Jana Polanca, krstno bo na Touru nastopil šprinter Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), za Bahrain-McLaren pa bo kolesaril še peti Slovenec Matej Mohorič.

Cela vrsta odličnih gorskih kolesarjev

Gostitelji upe polagajo tudi na druge kolesarje. Adute imajo še v Romainu Bardetu (Ag2r-La Mondiale), Julianu Alaphilippeju (Deceuninck-Quick-Step) in Guillaumeju Martinu (Cofidis), a je videti, da je Pinot tisti paradni konj, ki bi lahko morda 20. septembra na Elizejskih poljanah nosil rumeno majico najboljšega.

Med favoriti je tudi izkušeni Nairo Quintana (Arkea-Samsic), vendar najverjetneje ne bo mogel ogroziti tistih najboljših. Veliko moči mu je vzela tudi nesreča, ko ga je v pripravljalnem obdobju na treningu zbil avtomobil.

Nairo Quintana je imel v pripravljalnem obdobju veliko smole, potem ko ga je zbil avto. Foto: Reuters

Zanimivo bo videti, kaj bo pokazal zmagovalec Dauphineja Daniel Martinez (EF Pro Cycling), ki je pri 24 letih prišel do velikega uspeha. Tu so še Miguel Angel Lopez v dresu Astane, njegov španski rojak Mikel Landa iz ekipe Bahrain McLaren, Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe), Rigoberto Urán (EF Education First) ...