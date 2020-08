Oder postavljen za Rogliča in ostale, prav tako že prve okužbe s covid-19

V Nici smo lahko v četrtek spremljali predstavitev ekip, ki bodo nastopile na letošnjem Tour de Franceu. Slovenija bo imela v Primožu Rogliču, Tadeju Pogačarju, Janu Polancu, Luki Mezgecu in Mateju Mohoriču pet predstavnikov, oči pa bodo najbolj uprte v Rogliča in Pogačarja, ki spadata v ožji krog favoritov za skupno zmago. Na Touru že prvi okuženi s koronavirusom.

Dirka po Franciji bi se morala sicer začeti julija, vendar so jo morali organizatorji zaradi pandemije koronavirusa prestaviti na avgustovski termin. Od 29. avgusta do 20. septembra se bodo kolesarji potili po francoskih tleh v upanju, da na Elizejske poljane, kjer bo tradicionalno cilj, pridejo odeti v rumeni majici vodilnega.

Vse skupaj se bo začelo v Nici, kjer je bila v četrtek uradna predstavitev ekip. Na odru smo lahko videli pet slovenskih predstavnikov. Največ pozornosti sta kanila kapetana svojih ekip Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki jima delnice na Touru kotirajo zelo visoko. Slednji bo imel ob sebi Jana Polanca, svoj prostor pod soncem pa bosta iskala še Luka Mezgec (Mitcheltton-Scott) in Matej Mohorič (Bahrain-McLaren).

Dva pozitivna pri ekipi Lotto-Soudal Iz kolesarske ekipe Lotto-Soudal so sporočili, da so imeli na testih na novi koronavirus pred začetkom dirke po Franciji dva pozitivna člana. Na srečo, ne gre za kolesarja, ampak člana spremljevalne ekipe. Sostanovalca v hotelski sobi so že poslali domov v karanteno, belgijski mediji pa poročajo, da so se v domovino vrnili štirje uslužbenci ekipe, dva mehanika in dva maserja. Belgijska ekipa na Touru ne bo imela kandidata za skupno zmago, računajo pa na etapne zmage avstralskega sprinterja Caleba Ewana in nekdanjega svetovnega prvaka Philippa Gilberta.

Največja negotovost pri Rogliču, ki je ob lanskoletnemu zmagovalcu Eganu Bernalu osrednji favorit, je, kakšne posledice bo pustil padec na kriteriju Dauphine, kjer je sicer pokazal, da je najbolj pripravljen med vsemi.

Roglič ima ob sebi kakovostno ekipo kolesarjev. Foto: Reuters

"Padec je spremenil kar nekaj stvari. Na koncu se je izkazalo, da je bilo vse skupaj manj nedolžno, kot je bilo videti. Potreboval sem kar nekaj časa, a na srečo sem zdaj tu. Opravil sem tisto, kar sem želel, in sem optimističen. Štartal bom in skušal pokazati tisto, za kar smo celo leto trenirali. Lahko se samo veselim sobotnega štarta. Tukaj sem, na štartu Toura, in to je dobra novica. Potrudil se bom in dal vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," je na novinarski konferenci razlagal Roglič, ki bo imel ob sebi kakovostne pomočnike – Toma Dumolina, ki je bil pred dvema letoma na Touru odličen drugi, Seppa Kussa, Roberta Gesinka, Tonyja Martina, Wouta Van Aerta, Georgeja Bennetta in Amunda Grondahla Jansena.

Bernal obljublja, da bodo prisotna čustva

"Ko je bil Tom moj tekmec, sem se skušal naučiti od njega, ker je bil tista leta pred menoj," je Roglič dejal o Dumoulinu, ta pa je ob tem dodal: "Moje prejšnje mnenje o Primožu je bilo, da je zelo osredotočen nase. A se je spremenilo, ko sem ga bolj spoznal. Zelo prijeten človek je, povrhu vsega pa osredotočen, da nastopi na najvišji možni ravni."

Ob sebi ne bosta imela Stevena Kruijswijka, ki se je ob padcu na Dauphineju poškodoval. Zato so pri Jumbo-Vismi nekoliko spremenili taktiko, poudarja Dumoulin: "Zdaj sva s Primožem tista, ki greva na skupno zmago. Naš cilj je, da smo v zadnjem tednu Toura blizu zmagovalnemu odru."

Egan Bernal se dobro počuti pred Tourom, ki ga je osvojil lani. Foto: Reuters

Največ pozornosti na predstavitvi ekip je razumljivo kanilo na Bernala, ki je lani v velikem slogu prikolesaril do zmage. Tudi letos je osrednji favorit, a se zaveda, da ga čaka neizprosen boj: "Navdušen sem. Vesel sem, da sem spet tukaj po dolgem času, potem ko sem bil dolgo časa doma. Počutim se pripravljenega. Tour bo težak. Že od prve etape bo naporno. Pripravljen sem na dirko. Mislim, da imamo dobro ekipo, da se bomo borili za zmago. Zaupam v to, kar smo naredili doma. Obljubim, da vam bomo dali veliko razlogov za čustveno spremljanje dirke."

Jumbo Visma s Primožem Rogličem

UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem in Janom Polancom

Mitcheltton-Scott z Luko Mezgecem

Bahrain-McLaren z Matejem Mohoričem

Tem Ineos Grenadiers z Eganom Bernalom

Groupama FDJ s Thibautom Pinotom

Deceuninck Quick Step z Julianom Alaphilippejem

Arkea-Samsic z Nairom Quintano

Bora Hanshgrohe z Emanuelom Buchmannom in šprinterjem Petrom Saganom

AG2R la Mondiale z Romainom Bardetom

Movistar – Alejandro Valverde