Francoski Tour se je komaj začel, v belgijski ekipi Lotto-Soudal pa so doživeli že kar nekaj udarcev. Najprej so morali zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus še pred uvodno etapo domov poslati štiri uslužbence ekipe, dva mehanika in dva maserja, po uvodni, zaradi dežja sila kaotični etapi, so ostali še brez dveh ključnih kolesarjev.

Uvodna etapa francoskega Toura je bila vse prej kot ležeren sprehod po širokih avenijah Nice in okoliških klancih. Dež, ki je menda padal prvič po dveh mesecih, je pošteno razburkal dogajanje na trasi.

Največji davek so plačali pri belgijski ekipi Lotto-Soudal. V enem dnevu so ostali kar brez dveh ključnih mož.

V enem od številnih padcev sta se grdo poškodovala nekdanji svetovni prvak in specialist za spomladanske klasike Belgijec Philipp Gilbert in Nemec John Degenkolb.

Gilbert, ki je nastopal na svojem desetem Touru, si je zlomil pogačico, in to na istem kolenu, kot pred dvema letoma, ko je na enem od vratolomnih spustov na Touru grdo padel. Tudi njegov ekipni kolega Degenkolb si je poškodoval koleno oziroma obe (k sreči podrobnejši pregled ni pokazal zlomov ali poškodb vezi), a je kljub hudim bolečinam dirko nadaljeval. Do cilja mu je sicer uspelo priti, a ne v času časovnega limita, kar pomeni, da je bil z dirke samodejno izločen.

VIDEO PART 1 Bad luck guy @johndegenkolb - impossible to continue @LeTour with swollen knee. Rode and suffered 65 kilometers alone. #fighter #dege pic.twitter.com/HzNmo40rb0 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 29, 2020

Gilbert je pozneje v sporočilu za javnost natančneje pojasnil okoliščine padca, pri katerem se je poškodoval, kar ga je stalo nadaljevanja letošnjega Toura, s prstom pa pokazal tudi na komisarje, ki, kot pravi, nimajo nobenega spoštovanja in posluha do kolesarjev. V mislih je imel časovno zaporo, ki je kaznovala Degenkolba.

"John (Degenkolb, op. p.) je dal vse od sebe. Po padcu je kar 65 kilometrov vozil sam, potem pa za samo dve minuti zgrešil časovni limit. Po vsem dežju in padcih bi si zaslužil, da bi ga uvrstili med rezultate, tudi če se je pozneje izkazalo, da dirke ne bi mogel nadaljevati. To je nesprejemljivo," se je jezil Gilbert.

🎬 Relive the last crash on a slippery road from inside the peloton.



🎬 Revivez la chute à 3 km de l'arrivée vue de l'intérieur du peloton.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/rONSI2dakH — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

Uvodna etapa je bila usodna tudi za Španca Rafaela Vallsa iz moštva Bahrain-McLaren, ki si je v skupinskem padcu tri kilometre pred ciljem v Nici zlomil stegnenico in je že odpisan za nadaljevanje dirke. Takoj po dirki so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu operirali nogo in oskrbeli površinske rane.

Vrhunci 1. etape na Dirki o Franciji:

🌧 A rainy opening stage which saw many riders crash also saw veteran 🇳🇴 Alexander Kristoff take the stage and Yellow!



🎬 Enjoy the 1' summary of stage 1 right now! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Vo4z5YQ1D4 — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

Na isti točki se je na tleh znašel tudi največji francoski up za odmevnejšo uvrstitev v skupni razvrstitvi Thibaut Pinot (Groupama–FDJ), a razen raztrganega dresa večjih posledic ni utrpel.

Padec ga ni stal niti dragocenega časa, saj so se komisarji dirke že prej odločili, da bodo tri kilometre pred ciljem nevtralizirali dirko, kar pomeni, da imajo vsi kolesarji znotraj tega območja isti čas kot zmagovalec etape.

S spolzko cesto se je boril tudi mladi Pavel Sivakov iz moštva Ineos Grenadiers, ki je v cilj pripeljal z zaostankom 13 minut, a kot kaže odnesel celo kožo in bo dirko lahko nadaljeval.

A performance full of grit and determination from @PavelSivakov to finish today's stage following a pair of crashes #TDF2020 pic.twitter.com/KbUUX4lNbt — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 29, 2020

Zmaga za Vikinga!



Prvo etapo je dobil ekipni kolega Jana Polanca in Tadeja Pogačarja Norvežan Alexander Kristoff (UAE Emirates), ki je bil najmočnejši v šprintu glavnine, s čimer je presenetil še samega sebe. Oblekel je tudi rumeno majico vodilnega na dirki in zeleno, ki je v lasti najboljšega po točkah.



Veselje v taboru UAE: 💛 Yellow looking very #Nice on @Kristoff87 ! #TDF2020 #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/UuCVblwM1n — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 29, 2020

Danes bo v okolici Nice na sporedu druga etapa (186 kilometrov) z dvema zahtevnima prelazoma ter dvema krajšima vzponoma v zadnji tretjini, ki bo morda že postregla s prvimi boji med favoriti za skupno zmago.

