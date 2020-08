Nadarjeni Evenepoel jokal v očetovem objemu

Ko je belgijski kolesar Remco Evenepoel na Dirki po Lombardiji grdo zgrmel z mostu, je vsem zastal dih. Takrat na posnetku, ki je obšel svet, ni bil nihče pozoren na obrobno dogajanje, ampak so bile oči uprte v mladega kolesarja.

Nato je posnetek začel dobivati dodatne razsežnosti. Spraševati so se začeli, kaj je športni direktor moštva Deceuninck–Quick-Step Davide Bramati vzel iz žepa Remcovega dresa.

Dogodki so postali sumljivi za UCI. Njen prvi mož za disciplinsko komisijo kolesarske protidopinške fundacije CADF (Cycling Anti-Doping Federation) David Lappartient je pozval k preiskavi.

Direktor moštva Deceuninck–Quick-Step Patrick Lefevere je bil razjarjen, ko je slišal, da so sprožili preiskavo. Že tako ali tako ima hudič v ekipi mlade. Spomnimo namreč, kako jih je Fabio Jakobsen huje skupil v ciljnem šprintu na Dirki po Poljski, ključnico pa si je na dirki Mirano-Torino zlomil Yves Lampaert. Poudaril je, da je športni direktor iz Remcovega žepa vzel manjši bidon.

Foto: Getty Images

Ko je mladi kolesar izvedel za preiskavo, ga je čustveno zlomilo. V njegov bran se je postavil kolesar CCC Serge Pauwels, ki je v oddaji na Vive le Velo izpostavil: "Če nekoga daš na nosila, je povsem razumljivo, da se odvečne stvari odstranijo."

Rojaku se je nato na Twitterju zahvalil Evenepoel, hkrati pa dal vedeti, kako težko se je ob tej novici počutil: "Najlepša hvala Serge za razlago glede položaja, v katerem sem bil. Odkrit bom. Danes zjutraj sem jokal v moji bolnišnični postelji v očetovem objemu. Tako grozno sem se počutil. V tistem trenutku sem se boril za življenje. In moja ekipa je enostavno naredila najboljše zame."

Thanks a lot @sergepauwels for explaining the situation I was in.

I’m going to be honest. This morning I’ve been crying in my hospitalbed in the arms of my father. That is how SHIT I felt. I was fighting for my life at that moment. And my team just did the best for me!

🐺💙