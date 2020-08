What the f. was in Remco's back pocket 👽?

Why did you need to pick and hide it so quickly @DavideBramati pic.twitter.com/cvmqcgG7C9 — Ufe (@oufeh) August 26, 2020

Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in sprožil serijo vprašanj. Kaj je Remco Evenepoel imel v žepu in zakaj je športni direktor Davide Bramati tako hitel, da je to odstranil in pospravil v svoj žep?

Očitno se je dogodek zdel sumljiv tudi Mednarodni kolesarski zvezi, saj je njen prvi mož David Lappartient kolesarsko protidopinško zvezo CADF (Cycling Anti-Doping Federation) že pozval k preiskavi, poroča kolesarski portal Cycingnews.

Moštvo se zagovarja, da Evenepoel v žepu ni hranil ničesar nedovoljenega in da je Bramati po padcu preprosto odstranil vse, kar bi mladega kolesarja lahko dodatno poškodovalo pri prenosu z nosili, kjer je ležal na hrbtu. Vzel mu je tudi čelado in radijski oddajnik.

Napoved preiskave je močno razjezila direktorja moštva Deceuninck–Quick-Step Patricka Lefevereja, ki ima zadnje čase kup težav, saj so se samo v avgustu poškodovali kar trije njegovi kolesarji. Poleg Evenepoeala še Fabio Jakobsen, ki ga po grdem padcu na uvodni etapi Dirke po Poljski čaka dolgotrajno okrevanje, in Yves Lampaert, ki si je na dirki Mirano–Torino zlomil ključnico.

Lefevere trdi, da je njegov športni direktor Bramati iz žepa odstranil zgolj manjši, nekaj centimetrov velik bidon, ki ga je Remco nosil v zaključku dirke. Kot je dejal, to ni nič posebnega in nič prepovedanega.

Kolesarji naj bi v njih hranili energijsko pijačo ali kofein, ki naj bi bila v zaključkih bolj učinkovita in primerna (manj lepljiva) kot energijski geli.

"Kaj je v takem bidonu? Coca cola, Red Bull ali kofein? Nič prepovedanega. Prav gotovo ne protibolečinske tablete, naša ekipa se s tem sranjem ne ukvarja. Nikoli nismo uporabljali Tramadola. Vsa skrivnost okrog bidona je navaden placebo efekt," je bil besen prvi mož ekipe Deceuninck–Quick-Step.

Zavrnil je tudi namigovanja, da naj bi se Bramati spustil v globino k poškodovanemu kolesarju zgolj zato, da bi s scene pravi čas umaknil nedovoljene predmete, in poudaril, da je šlo zgolj za skrb za poškodovanega člana ekipe.

Lefevere je prepričan, da je preiskava, ki jo je zahtevala Mednarodna kolesarska zveza, zgolj povračilni ukrep ali maščevanje zveze, kjer naj bi bili po njegovem mnenju nezadovoljni z njegovim glasnim bojem za večjo varnost kolesarjev, kolesarski protidopinški zvezi CADF pa očita, da pri svojem delu ni neodvisna.

This the proof that CADF is not neural because they said there are operating independent without @Uci. This is clearly not true — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 28, 2020

Kot je razbrati iz televizijskih posnetkov, je Evenepoel bidon od klubskega maserja dobil na vrhu vzpona na Sormano, približno 50 kilometrov pred koncem dirke.

Evenepoel, ki je letos načrtoval boj za rožnato majico na Dirki po Italiji, je doma v Belgiji in dobro okreva.

Preberite še: