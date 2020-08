Rogličev moštveni kolega naredil neumnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je z eno besedo dejal Tom Dumoulin, je bila neumnost, ker se je znašel na tleh. Član Jumbo-Visme je padel na zadnjem vzponu druge etape Col des Quatre Chemis, vendar se temu dogodku ni mogel smejati, saj je moral loviti tekmece, ki so začeli boj za etapno zmago.

In kaj se je zgodilo? Ko ga je prehitel Michal Kwiatkowski, je Dumoulin nekoliko pogledal nazaj in se zapletel v njegovo kolo ter padel. K sreči se ni poškodoval, dobil je le udarec v koleno, vendar izgubil možnosti za uspeh v etapi, katere kralj je postal Francoz Julian Alaphilippe.

"Zgodilo se je, ko sem imel v sebi polno adrenalina"

"Neumnost," je sprva dejal Nizozemec in nadaljeval: "V resnici ne vem, kaj točno se je zgodilo. Za trenutek sem pogledal na levo in morda posledično nekoliko zavil desno. Nato je prišel Kwiatkowski in znašel sem se na tleh."

🗣️ Tom Dumoulin🇳🇱 (TJV), sobre su caída en la segunda etapa:



🎙️"Fue un poco estúpida. Miré a la izquierda, justo pasó Kwiatkowski y antes de darme cuenta ya estaba en el suelo. No tengo dolor, aunque me golpeé un poco la rodilla".

pic.twitter.com/4PDAtJktGY — CiclismoInternacional (@CiclismoInter) August 30, 2020

Član Ineos Grenadiers je nemudoma dvignil roko in se opravičil tekmecu. "Zgodilo se je v zadnjem delu etape, ko sem imel v sebi polno adrenalina. A sem se hitro vrnil. K sreči se nisem poškodoval. Udaril sem se v koleno, vendar mislim, da je v redu," je dejal drugi z Dirke po Franciji leta 2018 in zmagovalec Gira leto poprej.

S Primožem Rogličem sta ob odsotnosti poškodovanega Stevena Kruijswijka preostala favorita nizozemske ekipe v boju za rumeno majico. V skupnem seštevku sta uvrščena drug za drugim na 10. in 11. mestu ter imata 17 sekund zaostanka za Alaphilippeom, a isti pribitek kot preostali favoriti na čelu z lanskim junakom Eganom Benralom in Thibautom Pinotom, ki je padel v prvi etapi tri kilometre pred ciljem.

"Za nami je odličen vikend"

"S Primožem sva tam, kjer morava biti. Nismo imeli načrta napadati, ampak varno priti skozi. Pazljivi moramo biti. Ne smemo nositi bremena celotne dirke že od prvega dne. Ta vikend smo to naredili, hkrati pa smo se ognili težavam. Za nami je odličen vikend."

Primož Roglič je tako kot Tom Dumoulin poudaril, da je vesel, da so po dveh etapah tam, kjer so. Foto: Reuters

Pred kolesarji je danes na sporedu 3. etapa, ki bo namenjena šprinterjem. Tisti, ki jih zanima skupna zmaga na Touru, pa bodo na delu spet v torek, ko se bo trasa končala na 1825 metrov visokem Orcieres-Merletteu.