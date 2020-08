Zaradi težkih časov se je francoski junak čustveno zlomil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred začetkom letošnjega Toura je francoski kolesar Julian Alaphilippe poudarjal, da letos na Tour de France ne bo dirkal na generalno razvrstitev. A je v drugi etapi pokazal močne noge in s skokom ter zaključnim šprintom prišel do rumene majice. Ob prečkanju ciljne črte ga je nato oblil val čustev.

"Zmaga je olajšanje. Pomirila me je glede moje pripravljenosti. Moj cilj je, da nadaljujem v isti smeri," je po veliki zmagi v drugi etapi Dirke po Franciji - zanj že skupno peta - dejal Julian Alaphilippe, ki je skočil na zadnjem nekategoriziranem vzponu, na katerem se mu je sprva priključil Marc Hirschi (Sunweb), pozneje pa še Adam Yates (Mitchelton Scott).

V ciljnem šprintu, pri katerem se je trojici iz ozadja približevala glavnina kolesarjev, se je najbolje znašel in z dvignjenima rokama ter solzami v očeh prečkal ciljno črto.

Julian Alaphilippe je v drugi etapi prehitel prav vse in se oblekel v rumeno majico vodilnega. Foto: Reuters

Takoj se je spomnil na očetovo smrt, ki je junija izgubil boj z boleznijo, s katero se je boril že nekaj let: "Zame je bilo težko leto. Izgubil sem očeta in zato sem hotel tako močno zmagati v drugi etapi. Povrhu vsega v letošnjem letu nisem še nikoli zmagal."

Alaphilippe ne spreminja ničesar glede skupne zmage

Njegov oče Jacques Alaphilippe je bil glasbeno naravnan in bil priznani dirigent. Na lanskem Touru ga je še zadnjič videl dirkati in za Juliana je bila lanska izvedba prav tako zelo čustvena. Dirkal je tudi zanj in bil celo 14 dni odet v rumeno majico vodilnega.

Koliko časa jo bo nosil letos, ni jasno. Zagotovo pa je, da vsaj še jutri in v torek, saj bo šele takrat na sporedu nova gorska etapa, ki bi lahko premešala karte pri vrhu. A ima Alaphilippe zdaj pred Primožem Rogličem in ostalimi osrednjimi favoriti za skupno zmago lepih 17 sekund prednosti, ki jih je dobil tudi na nekategoriziranem vzponu, kjer so bile na voljo bonifikacijske sekunde, ki se zelo dobrodošle v skupnem seštevku. Zato bi lahko majico nosil še kak dan dalje. Vsem, ki ga bodo hoteli sleči, obljublja pravi boj.

Foto: Reuters

Čeprav je dejal, da na letošnjo francosko kolesarsko pentljo ni prišel po skupno zmago, pa bi lahko bil kljub vsemu nevaren. Zlasti, ker mu pred koronavirusom ni šlo po načrtih, z zmago pa je zagotovo pridobil na samozavesti, kar posledično vpliva tudi na predstave na kolesih. A vztraja: "Zmaga ne spreminja mojih načrtov za skupno zmago. Rumeno majico bom branil s častjo in agresivnostjo, vendar nisem prišel osvojiti Dirke po Franciji. Prišel sem po etapne zmage. Rumena majica je le bonus. Nisem si predstavljal, da jo bom letos nosil."

Francozi čakajo že 35 let

Ko so nanj naslovili vprašanje, ali bi bila rumena majica le bonus, če bi jo imel na sebi tudi po koncu dirke, je odgovoril: "Šel bom dan za dnem. Zame to nič ne spremeni pri branjenju rumene majice."

Rumeno majico bo častno branil in z agresivno vožnjo. Foto: Reuters

Francija že 35 let čaka na naslednika Bernarda Hinaulta, ki je leta 1985 kot zadnji iz dežele galskih petelinov osvojil Tour de France. A se Alaphilippe izmika, da je letošnje leto tisto, ko bi lahko uspelo njemu.

Čeprav je bil danes v njegovi senci, Francija veliko upov polaga na Thibauta Pinota, ki je v prvi etapi kot številni padel, v drugi pa v družbi Rogliča in Tadeja Pogačarja prišel v cilj v Nico, kjer se bo danes začela 3. etapa, ki bo namenjena bolj šprinterjem..