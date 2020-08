Rogliču je bilo težko, Pogačar uspešno prestal težave

Francija spet v zrak povzdiguje kolesarja Juliana Alaphilippeja, ki je v drugi etapi Dirke po Franciji prišel do velike zmage in rumene majice. Pred drugimi favoriti za skupno zmago si je nabral nekaj časovnega naskoka. Osrednji slovenski adut Primož Roglič, ki je tako kot Tadej Pogačar prišel v družbi preostalih najboljših, izpostavlja, da je vse tako, kot mora biti.

Za razliko od prve etape, ki je bila zaradi spolzkega cestišča kaotična in smo videli številne padce, druga ni imela takšnega repertoarja, vendar smo lahko videli izjemno razburljiv konec.

Ubežniki so uspešno prestali prva dva gorska cilja I. kategorije (Col de la Colmiane in Col de Turini), zato pa so se osrednja moštva, ki jih zanima skupna zmaga na Touru, začela ogrevati pred začetkom zadnjega kategoriziranega vzpona na Col d'Eze. Takrat so tudi ujeli kolesarje, ki so bili lep čas v središču pozornosti.

Napadov pričakovano še ni bilo, zato pa je bil tempo vse hitrejši. Jasno je bilo, da bo razburljivo postalo na zadnjem, nekategoriziranem vzponu pred ciljem. Col de Quatre Chemis je imel namreč posebno noto, saj so se na vrhu najhitrejšim dodeljevale bonifikacijske sekunde, ki so v skupnem seštevku zelo pomembne.

Roglič o tem, da ni sledil napadu: Tako, kot je, je super

In takrat je skočil Julian Alaphilippe (QuickStep). Sledil mu je Marc Hirschi (Sunweb), na katerega je bil Francoz sprva jezen, saj ni želel oziroma ni mogel pomagati pri narekovanju tempa. Ko se jima je priključil Adam Yates (Mitchelton Scott), se je zgodba nekoliko obrnila.

Ubežniki so bili ujeti na predzadnjem klancu. Foto: A.S.O./Alex Broadway

"Napad sem izvedel na zadnjem klancu. Hirschi ni hotel sodelovati. Ko naju je ujel Yates, je bil takoj pripravljen sodelovati," je pripovedoval Alaphilippe, ki pa je bil na vrhu Col de Quatreja Chemisa drugi za Yatesom in nekoliko jezen nanj, saj je bil prav on tisti, ki je v večini narekoval tempo trojice.

Preostali favoriti v boju za rumeno majico niso skočili za njimi. Na vprašanje novinarke nacionalne televizije, zakaj se ni odzval na napad, je slovenski favorit Primož Roglič odgovoril nekoliko zavito v celofan: "Tako, kot je, je super. Fantje so ponovno naredili ogromno dela. Zagotovo smo lahko zadovoljni z danim položajem."

Alaphilippe zaradi očeta s solzami v očeh

In res so kolesarji Jumbo Visme velik del etape diktirali tempo, potem ko danes v rumeno oblečeni Alexander Kristoff (UAE Emirates), ki je zmagal uvodni dal dirke, ni mogel več slediti pri vzponih.

Na koncu etape se je vnel pravi taktični boj. Zaostanek glavnine je znašal približno 20 sekund, trojici pa je nagajal še veter v prsi. Na ciljni ravnini v Nici se jim je vlak iz ozadja nezadržno približeval, a je Francoz skočil pravi čas. Sledil mu je le Hirschi, a mu ni mogel preprečiti pete etapne zmage na Tour de France.

Velika zmaga Juliana Alaphilippeja. Foto: Reuters

Ta je imela povrhu vsega še čustveno noto. Letos je namreč izgubil očeta in zmago je s solzami v očeh posvetil prav njemu: "Tudi danes so posebni občutki, ko sem zmagal etapo na Touru. Potem ko sem imel slab začetek sezone, je ta uspeh nekaj posebnega. Danes je bila dovolj težka dirka, da sem lahko prišel v ospredje. Zmago posvečam očetu."

Polanc pomagal Pogačarju ob defektu

Z zmago je oblekel rumeno majico vodilnega, ki jo je lani na primer nosil na 14 etapah, in ima pred tistimi osrednjimi favoriti za skupno zmago zdaj 17 sekund prednosti. Tadej Pogačar in Roglič sta na cilj prikolesarila v skupini, ki je za trojico zaostala dve sekundi.

A danes ni šlo vse gladko, saj je imel mladi Pogačar težave s kolesom. Pri spustu s Col de Turinija je imel namreč defekt, na pomoč pa mu je priskočil moštveni kolega Jan Polanc, ki mu je dal svoje zadnje kolo. "Moja naloga je bila, da sem bil ob Tadeju, če ima težave. Na spustu je imel defekt. Dal sem mu zadnje kolo. Moje delo je bilo danes opravljeno. Posodil sem mu 'feltno', ker je bilo še dosti kilometrov do cilja. Če bi se to zgodilo na zadnjih kilometrih, bi mu seveda dal svoje kolo," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Polanc.

🚲 It's a mechanical problem for @TamauPogi as he's helped by a teammate.



🚲 Incident mécanique pour Tadej Pogacar, dépanné par un coéquipier !#TDF2020 pic.twitter.com/FGz28M19GE — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

Pri Rogliču je nekako videti, da se želi v uvodnih dneh zlasti izogniti padcu, potem ko je padel na kriteriju Dauphine. Zaveda se, da je dirka še zelo dolga in sta za njimi šele prva dva dneva. "Fino, spet brez večjih težav smo prišli skozi. Super. Dan po dan. Tako, kot je, super. Na koncu smo fantje naredili ogromno dela. Zagotovo smo lahko zadovoljni z danim položajem," je povedal za nacionalno televizijo in o tem, ali mu je bilo na trasi kaj težko in ali se čuti zdravega, dodal: "Cel dan mi je bilo malce težko. Počasi prihajam nazaj v ritem. Veseli me to, da se lahko peljem z najboljšimi. To je super podatek. Vedno bolj in bolj sem zdrav. Očitno dovolj, da lahko kolesarim z najboljšimi."

"Cel dan mi je bilo malce težko. Počasi prihajam nazaj v ritem. Veseli me to, da se lahko peljem z najboljšimi. To je super podatek. Vedno bolj in bolj sem zdrav," pravi Roglič. Foto: Reuters

V ponedeljek bo na sporedu etapa, ki bo namenjena šprinterjem. Dolga bo 198 kilometrov in bo peljala od Nice do Sisterona. Zato pa se že v torek nadaljuje boj za rumeno majico, saj se bo trasa končala na 1825 metrov visokem Orcieres-Merletteu.