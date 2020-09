Nezaustavljivi: Dragićeva druščina drvi proti finalu

Heat je še naprej največji hit. Košarkarji Miamija so po preobratu v zadnji četrtini še tretjič v nizu premagali Milwaukee Bucks (115:110) in se postavili na prag konferenčnega finala (3:0). Junak zmage je bil znova Jimmy Butler, pomembno vlogo pa je tudi tokrat odigral Goran Dragić (15 točk, 5 skokov in 3 asistence).

Od šestnajstih ekip, kolikor se jih je uvrstilo v končnico severnoameriške poklicne lige NBA, le še ena ni vknjižila poraza. To je Miami Heat, pri katerem izjemno pomembno vlogo igra nekdanji slovenski reprezentant Goran Dragić. Po šestih zaporednih predstavah s +20 točkami je tokratnih 15 točk (met iz igre 6:15, za 3 točke 3:7), 5 skokov in 3 asistence, kolikor jih je zbral v 36 minutah igre, celo njegov najskromnejši izkupiček v letošnji končnici. A za Ljubljančana, ki že vse od leta 2015 igra na Floridi, je to seveda nepomemben podatek, saj se je s soigralci zasluženo in iskreno veselil še tretje zaporedne zmage nad najboljšo ekipo rednega dela - Milwaukee Bucks (115:110).

Pravilo št. 1: ne zbudite Butlerja

Kljub prevladi Miamija v končnici, ki je z rezultatom 4:0 odpihnil Indiano in je zdaj s 3:0 na rob prepada potisnil še Milwaukee, pa je končni rezultat tekme v noči na soboto vendarle nekoliko zavajajoč. Do zadnje četrtine namreč Miami nikoli ni vodil več kot s tremi točkami prednosti, večinoma pa je tekmecu zrl v hrbet. Preobrat sta poosebljala prav Dragić in Jimmy Butler. Če sta prva zvezdnika ekipe v prvem polčasu skupaj dosegla vsega 11 točk, sta se na koncu zaustavila pri 45. Kar 30 jih je prispeval Butler, ki je bil znova strelski stroj v zadnji četrtini. Le-to je Miami dobil z rezultatom 40:13.

Bodo čakali več kot pol stoletja?

Da je bila zadnja četrtina tudi edina, v kateri je bil Miami točkovno boljši, je na koncu zelo slaba tolažba za poraženo ekipo. Ta je tako v sezono kot v končnico vstopila z jasnim ciljem – osvojiti naslov prvaka. Če so se po rednem delu zdele sanje upravičene, pa se zdi položaj v konferenčnem polfinalu skorajda brez izhoden. Še nobena ekipa v zgodovini lige se namreč ni pobrala po zaostanku z 0:3. Milwaukee Bucks pa sicer na naslov prvaka čakajo že skoraj pol stoletja. Edinega so namreč osvojili daljnega leta 1971, ko sta za zanje igrala tudi legendarna Kareem Abdul-Jabbar in Oscar Robertson.

Četrta tekma te serije, ko bo floridska metla že pripravljena, bo na sporedu že v nedeljo zvečer, natančneje ob 21.30 po slovenskem času. Če pa se bo dvoboj podaljšal, so nadaljnje tekme predvidene v sredo, četrtek in soboto.

