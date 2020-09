Antetokounmpo: od Dragićevega tekmeca do soigralca?

Miami Heat je še edina neporažena ekipa v končnici ligi NBA, pa čeprav so košarkarji s Floride redni del končali šele na petem mestu vzhodne konference. A potem ko so Indiano odpravili z rezultatom 4:0, imajo po dveh tekmah drugega kroga končnice na računu dodatni dve zmagi. In to čeprav na nasprotni strani stojijo Milwaukee Bucks, najboljša ekipa rednega dela, v kateri ima glavno besedo MVP pretekle in najverjetneje tudi letošnje sezone Giannis Antetokounmpo.

Miami blesti na krilih prerojenega Jimmyja Butlerja in Gorana Dragića, ki je na vseh šestih tekmah končnice presegel mejo vsaj 20 točk (povprečje 23,5 točke, 4,5 skoka in 4,8 asistence). Moštvo odlikujejo tudi širina kadra, igralska kohezija in obrambna čvrstost. Z zadnjo ima velike težave tudi Antetokounmpo, ki ob dobro premišljenih postavitvenih manevrih s težavo prihaja v raketo, tako da je posledično prisiljen v prilagoditve.

Foto: Getty Images

Ime grško-nigerijskega orjaka pa se v zadnjem obdobju veliko omenja tudi v povezavi s prihodnostjo. Kot vse kaže, letos ne bo sklenil predhodnega dogovora z dozdajšnjim delodajalcem, ki bi mu sicer lahko za dodatnih pet let v okvirih tako imenovane "super-max" pogodbe - ta predvideva presežek klubske kapice, podpisujejo pa jo lahko košarkarji z osemletnim stažem, ki se v prvih štirih sezonah niso selili, obenem pa so prejemniki individualnih nagrad - prinesel vrtoglavih 218 milijonov evrov. Vse bolj se zdi, da bo za 211 centimetrov visokega krilnega košarkarja vroče predvsem poletje 2021, ko bo povsem prost igralec.

Po zadnjih namigih, ki jih je okrepil poročevalec Yahoo sports Vincent Goodwill, sta prav Miami in Toronto najresnejša kandidata za to, da se prihodnje leto podata v lov za grškega reprezentanta, ki bo medtem v svoji zadnji sezoni v dresu Milwaukeeja v žep pospravil dodatnih 27 milijonov ameriških dolarjev. Uradnih informacij seveda še lep čas ne bo, a namigi o tem, da Miamijev ideolog Pat Riley pripravlja delce za novo šampionsko sestavljanko, so tudi v "mehurčku" v Orlandu vse glasnejši.

Foto: Getty Images

Krepko pred tem pa bo moral Miami sprejeti odločitev o tem, kako se zavzeti za Gorana Dragića. Ljubljančan bo namreč prost igralec že takoj po zadnji tekmi sezone. O tem, za kako vitalnega člana trenutno najbolj vroče ekipe v ligi gre, se lahko vodstvo kluba s Floride prepriča na vsaki tekmi. Prilagodljivi dirigent, ki v igro vnaša zanesljivost, izkušnje in preudarnost, mož, ki bere ritem, obenem pa je nevaren tudi za tekmečev koš.

Gogi sicer poudarja, da vodstvo z rezultatom 2:0 pred tretjo tekmo v noči na soboto ne pomeni nič, navijači Miamija pa sanjajo celo o velikem finalu in napadu na naslov prvaka, četrtem v zgodovini, prvem po letu 2013. V najslabšem primeru gre za dobre nastavke za svetlo prihodnost. Vprašanje pa je, ali si v dani finančni matematiki in ob upoštevanju ukoreninjene kapice klub v prihodnje lahko privošči zvezdniški trojčke Butler-Dragić- Antetokounmpo in ob tem obdrži kakovosten spremljevalni orkester.