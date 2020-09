Goran Dragić po tretji zmagi: Nismo delali panike

Košarkarji Miami Heat so na tretji tekmi proti Milwaukee Bucks še enkrat pokazali, za kako homogeno ekipo gre. To je v svoji izjavi poudaril tudi slovenski košarkar Goran Dragić, ki je bil tudi na tej tekmi zelo pomemben člen Miamija.

Goran Dragić je na tretji tekmi konferenčnega finala dosegel 15 točk, pet skokov in tri asistence. Prve tri četrtine se niso odvijale po željah Dragića in njegovih kolegov. V zadnji četrtini pa je Vročica pokazala, da v ključnih trenutkih lahko stopijo skupaj in zmeljejo nasprotnika. To povezanost ekipe je po tekmi izpostavljal tudi Ljubljančan.

V zadnji četrtini jih je krasila obramba

"V prvem polčasu smo se preveč pritoževali. Nismo bili osredotočeni. Od takrat pa smo samo igrali. Ni pomembno, ali narediš napako ali prekršek. Na voljo imamo dovolj igralcev in dovolj smo samozavestni, da lahko premagamo takšno ekipo. To smo pokazali tudi nocoj. Nismo delali panike, ko so imeli vodstvo za deset ali 12 točk. V zadnji četrtini smo igrali neverjetno obrambo," je uvodoma povedal zlati kapetan slovenske reprezentance.

Foto: Getty Images

Videti je bilo, da je košarkarjem Milwaukee Bucks v zadnji četrtini začelo zmanjkovati moči, medtem ko so se košarkarji Miamija razleteli po igrišču in mleli svojega nasprotnika. Zadnja četrtina se je namreč končala z izidom 40:13 za Miami.

"Tega ne bi vedel (če jim je zmanjkalo moči, op. p.). Zgrešili so nekaj odprtih metov … Mi smo v izjemni formi in lahko naredimo karkoli," je razlagal Dragić, ki med drugim ni skoparil s pohvalami na račun Jimmyja Butlerja, ki je bil prvi mož ekipe. "Igramo kot ekipa in veste, na vsaki tekmi, ko je nekdo razpoložen, mu bomo dali žogo. Ta večer je bil to Jimmy," je še povedal 34-letni Ljubljančan.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nekateri so presenečeni, a ne oni

Mnogi ljubitelji košarke so presenečeni, kaj uspeva košarkarjem Miamija. Vsekakor pa nad temi rezultati niso presenečeni v ekipi, zlasti ne Jimmy Butler. "Lahko so presenečeni vsi preostali na tem svetu, ampak ne mi. Morali bi videti, kaj počnemo celotno leto. Zato nas ne preseneča. Borili smo se in nikoli ne odnehamo. In ob teh dveh stvareh imamo vedno možnost za zmago."

Trener jih drži na realnih tleh Foto: Gulliver/Getty Images

S fanti je zadovoljen tudi prvi trener Miamija Erik Spoelstra, ki jih kljub visokemu vodstvu drži na realnih tleh. Naslednja tekma jih čaka že ob 21.30 po slovenskem času in želi si, da bi v slačilnici zavladala kakršnakoli evforija. "Ta večer se moramo odklopiti, jutri se bomo že pripravljali ta tekmo v nedeljo," je povedal Spoelstra, ki je med drugim dejal, da bi si Goran Dragić zaslužil priznanje za šestega najboljšega igralca v ligi NBA.