Preobrat Dončićevih krvnikov, prvaki lige NBA nemočni #video

V ligi NBA sta bila v Orlandu v noči na torek odigrani dve tekmi konferenčnega polfinala. Los Angeles Clippers, ki so v prvem krogu končnice izločili Dončićev Dallas, so dobili tretjo tekmo proti Čančarjevemu Denverju (113:107) in v skupnih zmagah povedli z 2:1, Boston pa je bil boljši od branilcev naslova Toronta (111:89), tako da je od napredovanja v konferenčni finale, kjer bi ga lahko pričakal Dragićev Miami, oddaljen le še zmago.

Čeprav je šlo Denverju večino srečanja proti Los Angeles Clippers dobro in je vodil tako po prvem polčasu kot tudi tretji četrtini, je tekmec iz Kalifornije, tudi eden od osrednjih favoritov za osvojitev naslova, v zadnjih, odločilnih minutah poskrbel za preobrat. Nuggets, ki so ponovno igrali brez poškodovanega Vlatka Čančarja, so se večino srečanja odlično kosali z Dončićevimi krvniki. V tretji četrtini so povedli za +10 (78:68), osem minut in pol pred koncem pa so vodili še za +7 (97:90). Nato je sledil preobrat.

Vrhunci dvoboja med LA Clippers in Denverjem:

Košarkarji Los Angeles Clippers so zaigrali bistveno bolje v obrambi ter se na krilih najboljših strelcev Paula Georgea (32 točk – met iz igre 12/18, od tega za tri točke 5/7) in Kawhija Leonarda (23 točk, 14 skokov, 6 asistenc in 2 blokadi) rešili iz krempljev tekmeca. Najprej so z delnim rezultatom 8:0 prevzeli vodstvo, na koncu pa zmagali s 113:107.

Izjemna blokada Kawhija Leonarda:

Denverju ni pomagalo niti 32 točk raznovrstnega srbskega asa Nikole Jokića (met iz igre 13/24), ki je dodal še 12 skokov in 8 asistenc, a tudi 7 izgubljenih žog, niti 18 točk drugega strelca Michaela Porterja Jr. Zatajil je met najbolj vročega strelca Denverja v končnici Jamala Murrayja, ki je iz igre zadel le 5 od 17 metov in dvoboj ob 9 asistencah končal pri zanj skromnih 14 točkah.

Boston pomendral Toronto že v prvem polčasu

Če je bilo na dvoboju zahodnega konferenčnega polfinala napeto vse do zadnjih minut, pa je bil zmagovalec na peti tekmi vzhodnega konferenčnega polfinala med Bostonom in Torontom odločen že bistveno prej. Celtics so se znesli nad branilci naslova. V prvem polčasu so si priigrali ogromno prednost +27 (62:35), nato pa v nadaljevanju ohranili visok ritem in aktualnemu prvaku preprečili, da bi se jim kdajkoli približal na razliko, izraženo z enomestno številko.

Vrhunci dvoboja med Bostonom in Torontom:

V vrstah Keltov ni manjkalo razpoloženih igralcev. Jaylen Brown je bil prvi strelec (27 točk), Kemba Walker jih je dodal 21, vsaj 15 točk pa je dosegla še trojica. Jayson Tatum, ki je bil najmanj natančen pri metu med zvezdniki Bostona (5/15), je 18 točkam dodal še 10 skokov, obrambo Toronta sta namučila tudi nemški center Daniel Theis (15 točk in 8 skokov) ter Brad Wanamaker (15). Boston je ustavil najmočnejša orožja Toronta. Kyle Lowry in Pascal Siakam sta končala tekmo pri 10 točkah, OG Anunoby jih je dal le sedem.

Goran Dragić si lahko napredovanje v konferenčni finale, kjer bi ga čakal boljši iz obračuna med Bostonom in Torontom, zagotovi že v noči na sredo. Foto: Getty Images

Boston si je tako priigral prvo zaključno žogo za napredovanje v konferenčni finale, kjer obstaja velika priložnost, da bi se pomeril z Dragićevim Miamijem, saj Vročica vodi proti Milwaukeeju s 3:1 v zmagah. V noči na sredo bi lahko moštvo zlatega slovenskega kapetana z EuroBasketa 2017 dokončalo nalogo. Takrat bo odigrana tudi tretja tekma konferenčnega polfinala na zahodu med Los Angeles Lakers in Houston Rockets, kjer je trenutno rezultat v zmagah izenačen na 1:1.