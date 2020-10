Kot je povedal Duncan Robinson, ki je ob metu 7:13 za tri točke na peti tekmi finala dosegel 26 točk, moštvo zelo pogreša slovenskega organizatorja igre. Izkušeni Ljubljančan je vse do poškodbe na prvi tekmi finala prispeval največ točk Miamija v končnici, na zadnjih štirih tekmah pa je ob odsotnosti gledalcev v Orlandu prvi navijač in tudi mentor soigralcem.

"Gorana imam vedno v ušesu in mi govori, naj lovim mete, naj igram agresivno in dam vse od sebe. Očitno nam je težko brez njega. Zelo ga pogrešamo in smo žalostni, da ne more biti z nami na parketu, je pa del vsega, kar delamo tu. On je izjemen vodja," je novinarjem dejal Robinson.

Trener Miamija Erik Spoelstra je na peti tekmi tekmovalni duh moštva označil za izjemen, izpostavil pa je igro Butlerja in njegovo veliko željo po zmagi. "Jimmy je vrhunski igralec in računaš, da bo njegova igra prešla še na višjo raven, kot je bila v rednem delu," je ocenil in pozval mlade košarkarje, naj si ogledajo Butlerjevo predstavo.

Ta se je končala že z drugim trojnim dvojčkom serije: 35 točkami, 12 skoki in 11 podajami. Prvega je Butler dosegel na tretji tekmi, ko je Miami prvič zmagal.

Pri zaostanku z 2:3 v boju na štiri zmage upanje Miamija tako živi naprej. "Naš cilj je boj za naslov in po prvih dveh tekmah finala smo spoznali, da gre za drugo raven igre in da moramo mi priti na višjo raven. Lakers so iz naših igralcev potegnili to drugo raven," je še dejal Spoelstra.

Predvsem je nove višave tokrat dosegel Butler, ki je na parketu prebil kar 47 minut in bil del vseh ključnih akcij Miamija v odločilnih trenutkih. Če ne s koši, pa s podajami, trdo obrambo, ukradenimi žogami in celo blokado zvezdnika Lakers LeBrona Jamesa.

Po tekmi je poudaril, da ga bodo Jezerniki težko ustavili, ker njegova moč izhaja iz kolektivnega duha Miamija. "Karkoli vržeš vame, ne bo delovalo, ker bom, če sem odprt, metal na koš, če pa nisem, bodo to storili Duncan Robinson, Tyler Herro, Kendrick Nunn, Bam Adebayo ali kdo drug," je dejal Butler.

Butler: Upamo na vrnitev številke 7

Izjemno pomemben del kolektivne filozofije Miamija pa je Dragić, s katerim se je Butler po prihodu v Miami lani poleti hitro povezal. Tako tudi po tokratni zmagi ni pozabil omeniti svojega prijatelja: "Molimo in upamo, da se bo lahko mož v dresu s številko 7 vrnil. Tega si tudi on zelo želi."

Dragićev nastop na šesti tekmi je glede na njegove izjave v zadnjih dneh vprašljiv. Tovrstne poškodbe stopala so tudi po ocenah strokovnjakov izredno boleče in se vlečejo, pri tem pa onemogočajo športniku pravo gibanje.

Ne glede na razpoložljivost Ljubljančana bo Miami v noči na ponedeljek znova računal na moštven duh, da se zoperstavi Jezernikom. "Način, s katerim smo končali nocojšnjo tekmo, ne bo dovolj na naslednji. Moramo biti še boljši," je dodal Butler.