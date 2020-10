Ni še konec: upanje za Dragića in srčni Miami še tli

Goran Dragić še vedno ni nared za vrnitev pod koše. Njegovi soigralci pa medtem delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi mu "kupili" nekaj časa. Tako so v dramatični peti tekmi velikega finala, ki bi bila lahko že zadnja v sezoni, odbili napad vidno motiviranega LeBrona Jamesa. Ta si je na ramena naložil velikansko breme, a vnovič spoznal, da bi v ključnih trenutkih vendarle potreboval močnejšo podporo soigralcev. Njegovih 40 točk je zvodenelo. Junak večera pa je s trojnim dvojčkom (35 točk, 12 skokov, 11 asistenc) postal Jimmy Butler. Ta je poskrbel, da je Miami še drugič v finanlni seriji prišel do zmage, na ta način pa so šampionski konfeti ostali pod stropom dvorane v Disneyevem zabaviščnem parku v Orlandu na Floridi.

Scenarij, po katerem se bo moštvo, ki ga vodi trener Frank Vogel, sprehodilo do četrte zmage in naslova prvaka, je bil račun brez floridsekga krčmarja. Čeprav se je le enkrat v zgodovini finalnih serij pripetilo, da se je moštvo po zaostanku z rezultatom 1:3 vrnilo in dokopalo do naslova prvaka, pa so se razpoložljivi izbranci Erika Spoelstre (na celotni tekmi je stavil na le sedem igralcev, njegov tekmec pa na devet) v boj podali prav z mislijo na ta scenarij. Že v prvem polčasu so vodili z enajstimi točkami naskoka, predvsem pa so imeli večji del tekme nadzor v svojih rokah. LA Lakers namreč v nobenem trenutku niso vodili več kot s petimi točkami naskoka.

Foto: Getty Images

Ni Jamesa, ni rešitve

Še deset minut pred koncem tekme so vzhodni pretendenti za naslov prvaka vodili z rezultatom 93:82, kar je bila najvišja prednost. A ko je LeBron po mukotrpnem samostojnem delu le prebudil soigralce, se je zgodba obrnila. Polega stalnega pomočnika Anthonyja Davisa, ki je staknil poškodbo noge, je pomembno trojko najprej zadel nekdanji član ljubljanske Olimpije Danny Green, ko pa mu je sledil še Kentavious Caldwell-Pope, so Jezerniki na polovici zadnje četrtine z delnim rezultatom 15:3 prvič po rezultatu 18:17 iz prve četrtine prišli do vodstva 97:96.

A Miami se ni dal. Strelsko roko je naravnal Duncan Robinson (na koncu 26 točk), svoje je stalno dodajal Butler. Na koncu se je tekma sprevrgla v mrtvi tek zvezdniškega dvojca Butler-James. Dobrih 16 sekund pred koncem je Miamijev zvezdnik prodrl in izsilili dva prosta meta. Obakrat je bil natančen (109:108). Na drugi strani je James zaključek za naslov prvaka prepustil soigralcem. Poskušala sta Green in Mark Morris, a je obramba Miamija zdržala. V zadnjih sekundah je tako po taktični osebni napaki Tyler Herro z dvema prostima metoma zgolj postavil piko na i.

Foto: Getty Images Konec floridskega obdobja?



Zmaga Miamija pomeni tudi dodatno upanje za slovenskega veterana, ki si je v prvi tekmi finala poškodoval tetivo stopalnega loka. Negotovost okrog nedeljskega nastopa pa še zdaleč ni edina letošnja nejasnost v karieri Gorana Dragića. Z letošnjo finalno serijo se namreč Gogiju izteka veljavna pogodba z Miami Heat. Potem ko je prvih šest let v ligi NBA prebil v Phoenixu in Houstonu, se je na Florido preselil leta 2015.



Lani je - resda po statistično najslabši sezoni v ligi, ki so jo krojile poškodbe - izkoristil pogodbeno možnost, podaljšal sodelovanje in v zadnjem letu zaslužil 19,2 milijona ameriških dolarjev oziroma 16,8 milijona evrov. A bolj kot z zaslužkom je nase opozoril z vrhunskimi predstavami. Čeprav naj bi se pred tem znašel celo na izhodnih vratih kluba, se je podpisal pod izjemno sezono. V rednem delu je bil izvrsten adut s klopi (povprečje: 16,2 točke, 3,2 skoka in 5,1 asistence), v končnici pa se je vrnil v prvo peterko in bil do poškodbe v drugi četrtini prve tekme finala celo najboljši strelec ekipe, predvsem pa povezovalni člen raznolike zasedbe (povprečje: 19,9 točke, 4 skoki, 4,6 asistence).



Z zaključkom finalne serije se seli na trg povsem prostih igralcev, resda s poškodbo, a tudi z dokazom, da še zdaleč ni za odpis. Tega se še posebej dobro zavedajo prav v Miamiju, kjer ga neizmerno cenijo, zato ne bo presenečenje, če se bodo podali v boj zanj. Vprašanje je le, kakšno pogodbo mu lahko ob preostalem sestavljanju proračunske sestavljanke ponudijo. Do zdaj je sicer koseški zmaj v ligi NBA zaslužil že 95 milijonov ameriških dolarjev, od katerih pa je seveda moral odtrgati zajeten del davčnih obveznosti. Zmaga Miamija pomeni tudi dodatno upanje za slovenskega veterana, ki si je v prvi tekmi finala poškodoval tetivo stopalnega loka. Negotovost okrog nedeljskega nastopa pa še zdaleč ni edina letošnja nejasnost v karieri Gorana Dragića. Z letošnjo finalno serijo se namreč Gogiju izteka veljavna pogodba z Miami Heat. Potem ko je prvih šest let v ligi NBA prebil v Phoenixu in Houstonu, se je na Florido preselil leta 2015.Lani je - resda po statistično najslabši sezoni v ligi, ki so jo krojile poškodbe - izkoristil pogodbeno možnost, podaljšal sodelovanje in v zadnjem letu zaslužil 19,2 milijona ameriških dolarjev oziroma 16,8 milijona evrov. A bolj kot z zaslužkom je nase opozoril z vrhunskimi predstavami. Čeprav naj bi se pred tem znašel celo na izhodnih vratih kluba, se je podpisal pod izjemno sezono. V rednem delu je bil izvrsten adut s klopi (povprečje: 16,2 točke, 3,2 skoka in 5,1 asistence), v končnici pa se je vrnil v prvo peterko in bil do poškodbe v drugi četrtini prve tekme finala celo najboljši strelec ekipe, predvsem pa povezovalni člen raznolike zasedbe (povprečje: 19,9 točke, 4 skoki, 4,6 asistence).Z zaključkom finalne serije se seli na trg povsem prostih igralcev, resda s poškodbo, a tudi z dokazom, da še zdaleč ni za odpis. Tega se še posebej dobro zavedajo prav v Miamiju, kjer ga neizmerno cenijo, zato ne bo presenečenje, če se bodo podali v boj zanj. Vprašanje je le, kakšno pogodbo mu lahko ob preostalem sestavljanju proračunske sestavljanke ponudijo. Do zdaj je sicer koseški zmaj v ligi NBA zaslužil že 95 milijonov ameriških dolarjev, od katerih pa je seveda moral odtrgati zajeten del davčnih obveznosti.

Foto: Getty Images

Zgodovina pravi …

Mehurček v Orlandu torej ostaja napihnjen. Vsaj še do ponedeljka. V noči na prvi delovni dan prihodnjega tedna bosta namreč ekipi znova stopili pod koše. Tedaj ob 1.30. Če se bo šesta tekma končala z zmago Jamesa in druščine, bo to že 17. naslov prvaka za morda kar najbolj slovito franšizo lige. Toda … Zgodovina lige NBA beleži 13 primerov, ko se je ekipa v končnici vrnila po zaostanku z rezultatom 1:3. Le enkrat se je to zgodilo v finalu, in sicer leta 2016. Takrat je prav LeBron v dresu Clevelanda nadoknadil vodstvo Golden State Warriors in osvojil svoj tretji prstan. Četrtega zdaj noče zapraviti na tak način. A Miami, ki lovi četrti naslov, se, več kot očitno, ne bo predal.