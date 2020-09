Neobičajna življenjska pot Dragićevega soigralca #video

201 centimeter visoki Duncan Robinson iz Yorka v ameriški zvezni državi Maine se je ekipi Miamija pridružil pred komaj letom dni, a že zdaj velja za enega najučinkovitejših košarkarjev lige NBA v kategoriji meta za tri točke.

V rednem delu sezone jih je zbral kar 270, kar ga uvršča na tretje mesto med "trojkarji", v končnici pa jih je do zdaj nanizal 44. Njegova strelska natančnost je kar 44,6-odstotna, glavni trener Vročice Erik Spoelstra ga je označil za enega najboljših strelcev na tem planetu.

A njegovo življenje bi se lahko odvilo precej drugače. V enem od intervjujev za ESPN je namignil, da bi se ob drugačnih kariernih odločitvah lahko zgodilo, da bi danes igral za neki nižjeligaški litvanski klub in služil 1.200 dolarjev na mesec, medtem ko je njegovo življenje zdaj precej drugačno. Živi svoje športne sanje in zanje služi milijone.

Got this text out of the blue 3 years ago. Hopped on the phone a couple days later and talked for an hour about getting into sports media because he thought his basketball career was winding down.



Three years later he's about to start in the NBA Finals. What a world. pic.twitter.com/egSweR0DWk